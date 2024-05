Reforman su casa y encuentra un "pozo de los deseos" de 200 años de antigüedad

Lo último que una pareja británica se hubiera imaginado a la hora de reformar su casa es que debajo de sus pies se encontrase un pozo secreto de más de ocho metros de profundidad. Por ello, cuando al intentar cambiar los suelos de su hogar apareció, no podían creérselo.

Todo cuando intentaron reformar su casa. El matrimonio había comprado la vivienda durante la pandemia, pero no fue hasta que comenzaron las obras cuando descubrieron lo que estaba sucediendo.

Así lo han contado Victoria Ellington y su marido Andrew al Daily Mail: "Planeábamos ampliar la casa y construir una vivienda familiar, pero los cimientos empezaron a hundirse y supimos que algo pasaba".

Sin embargo, en lugar de preocuparse por el pozo de más de 200 años de antigüedad, los dueños decidieron convertirlo en un "pozo de los deseos". Para ello, instalaron una serie de luces en las paredes del agujero y colocaron un vidrio transparente que permite poder ver la profundidad del pozo. Y es que, como así han querido dejar claro, el agua de este es completamente cristalina.

"Andrew simplemente me envió una foto y dijo: 'Dios mío, ¿has visto esto?'", ha asegurado la mujer, destacando como "se puede ver hasta el fondo". Ahora, con las reformas terminadas, asegura que el pozo hace que la casa tenga un toque "diferente", por lo que no puede estar más contenta: "Cuando lo vi quedé totalmente impresionada y cada vez que lo veo me encanta"