Una repartidora de comida se niega a hacer un pedido tras descubrir que el cliente era nudista: "Abriré desnudo"

Trabajar como repartidor no es sencillo, especialmente si debes de hacer una gran cantidad de viajes con mucho peso o si los clientes no son educados. Por ello, de la misma manera que los encargados de llevar los pedidos pueden ser calificados, estos pueden elegir si aceptar ciertos envíos.

Sin embargo, lo que no se esperaba una trabajadora es que su cliente sería nudista. Por eso, al descubrirlo no dudó en querer cancelar el pedido sin saber que sería "castigada por ello". Así lo ha contado a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cunado recibió una notificación para hacer un envío que normalmente no hubiera aceptado. "Hace un par de horas, recibí una oferta para conducir algo más de 12 kilómetros por 9,83 euros. Normalmente, no aceptaría esta oferta, pero era el final de mi trayecto y me acercaría más a casa de lo que estaba, así que decidí aceptarla", ha contado a través de Reddit.

Sin embargo, al llegar al restaurante recibió un mensaje un tanto desconcertante: "Para que lo sepas, soy nudista y abriré la puerta desnudo". Por eso, no dudó en asegurar que cancelaría el pedido, pero a la empresa no le pareció una buena justificación.

"Básicamente, me dijeron que no era una razón suficientemente buena y que si me desasignaba, mi tasa de finalización bajaría y no me pagarían nada", ha explicado. "Dije: 'Vale, de acuerdo. Si eso es lo que hay que hacer para que no vea el miembro de un desconocido, entonces adelante, castígame', y me dijeron: 'Estupendo, te desasignaré. Deberías empezar a recibir ofertas de nuevo' y colgaron".

Ante el comportamiento de la empresa, muchos internautas han asegurado que no les parecía justo que fuera ella la que acabara sancionada. De hecho, el propio cliente aseguró que le parecía "incorrecta" la decisión de la empresa.