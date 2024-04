Una argentina explica las cosas a las que no se acostumbra en España tras dos años: "No existe el descuento por pagar en efectivo"

Marcharse a vivir a otro país conlleva aceptar que muchas cosas del día a día serán diferentes y será necesario adaptarse a ellas y la tiktoker argentina joamayork, que vive en España desde hace dos años, ha explicado cuáles son las acciones más habituales a las que aún no se ha acostumbrado.

En un vídeo publicado en su perfil de Tik Tok, la argentina ha comenzado hablando de las monedas. En su país no tienen un gran valor, pero en España "cuando te compras algo que vale", por ejemplo "1,97 euros", te devuelven "esos tres céntimos" que se pueden ahorrar para utilizar en otra ocasión.

La tiktoker prosigue hablando del dinero, en este caso del pago en efectivo: "No existe el descuento por pagar en efectivo. No importa si pagas con tarjeta o con efectivo, no va a haber un descuento por el método de pago".

"Tampoco me acostumbro a que no se agradece cuando te frenan en la acera peatonal, se supone que es lo que hay que hacer, frenar para que pase el peatón", ha comentado.

En esa línea, también se ha referido a que en Argentina los conductores tocan el claxon a los peatones cuando caminan muy despacio o están cruzando la acera y que le sorprende que no se haga en España.

Joamayork también ha hablado de la comida y los restaurantes, poniendo de ejemplo la mayonesa del McDonald's: "Te cobran la mayonesa, el ketchup te lo dan, pero hasta cierta cantidad. Tienes que pagarlo".

Por último habla de la diferencia en las bebidas gaseosas y de que "la Coca Cola no es la misma" porque siente que "le falta como el gas" y que el color de la Fanta no es el mismo.