Una mujer asegura que tiene "la enfermedad del eclipse": "Me tiemblan las manos"

La usuaria de TikTok Sabrinamariaaax se ha hecho viral al contar que comenzó a sentir síntomas tras ver el eclipse, lo que se ha bautizado en redes como la 'enfermedad del eclipse'.

"Al parecer, existe algo que puede suceder con el eclipse", ha comenzado explicando en su vídeo. "No es broma, creo que eso es lo que estoy experimentando ahora mismo", ha asegurado la creadora de contenido.

Según ha explicado, salió a ver este fenómeno lunar y cuando volvió comenzaron a temblarle las manos sin razón. "Siento náuseas y malestar general. Es una locura", ha concluido Sabrina.

La usuaria de TikTok ha logrado casi 3 millones de reproducciones en el vídeo, que cuenta además con más de 90.000 likes y cerca de 10.000 comentarios.

Numerosos usuarios de la red social han asegurado haber sentido lo mismo después de que se produjese el fenómeno natural. "A mí me dio dolor de cabeza justo después", "¿A alguien le dolieron los ojos?", y "Sentí lo mismo, con dolor de cabeza, y no tenía energía", son algunos de los comentarios que han dejado en el post. Pero los médicos han indicado que no existen evidencias que permitan vincular este fenómeno con ninguna enfermedad.