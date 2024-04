Un hombre finge su propia muerte para evitar pagar la manutención de sus hijos

En la mayoría de los casos, pasar por un proceso de divorcio no es sencillo, especialmente para aquellos que tienen hijos. Ponerse de acuerdo sobre la manutención y la custodia compartida es motivo de múltiples enfrentamientos, y pueden hacer aún más duro el proceso de separación.

Así, aunque finalmente se llega a un acuerdo, no es extraño descubrir como una de las partes no cumple con sus responsabilidades. Prueba de ello ha sido el caso de un hombre en Kentucky, EEUU, que llegó a fingir su propia muerte para no pagar la manutención de sus hijos. Jesse Kipf, de 39 años, se enfrenta a la posibilidad de acabar en prisión por fraude tras evitar pagar más de 100.000 dólares, unos 93.000 euros, a su expareja.

El hombre, que ha admitido sus crímenes, tuvo acceso al registro de defunciones de Hawai tras haber robado los datos a un médico de dicho estado. Así, creó un expediente en el que se certificaba su fallecimiento y se hizo pasar por el profesional para dar su veredicto. Aunque no solo eso, sino que además entró de manera ilegal a varias webs de otros estados como Arizona para quedar registrado como fallecido en las bases de datos gubernamentales.

"Completó una hoja de trabajo de certificado de defunción del estado de Hawái y luego, el 21 de enero de 2023, el acusado se asignó a sí mismo como el certificador médico del caso y certificó ese caso", aseguró en su acuerdo de culpabilidad.

De hecho, Kipf admitió haber pirateado redes de empresas privadas para poder vender su acceso en internet. Por ello, está condenado, entre otros, a un delito de fraude informático y de usurpación de identidad con agravantes. Por ello, tras aceptar los cargos, el hombre deberá de pagar 116.000 dólares a su exmujer y 79.000 al gobierno y las redes afectadas.

Del mismo modo, el hombre, que "aplicó una firma digital para [el médico], proporcionando su nombre, título y número de licencia. Esto dio lugar a que el acusado fuera registrado como fallecido en muchas bases de datos gubernamentales" podría enfrentarse a siete años de prisión y multas por el valor de 500.000 dólares (467.000 euros).