El ingenioso método de enseñanza de un profesor para que sus alumnos de ocho años aprendan a usar la IA

El uso de la inteligencia artificial en las aulas ha abierto un gran debate. Mientras que muchos profesores están completamente en contra de su utilización, otros parecen haber apostado al máximo por ella. La IA ha llegado para quedarse y, por ello, los docentes han comenzado buscar nuevas maneras de establecer pautas para su empleo de manera ética.

Prueba de ello ha sido el vídeo que Pau García ha compartido con todos sus seguidores en TikTok. En este, el creador de contenido ha entrevistado a Adrià, un profesor de primaria que ha compartido cuál es su método de enseñanza para hacer de la IA una herramienta más de aprendizaje.

"Te has inventado una clase de prompt engineering para niños de ocho", ha comenzado a explicar Pau. Así, Adrià ha explicado cómo, a diferencia de lo que podría pensarse, no lo hace en tecnología, sino en clases de "lengua y arte". "Mis clases no molaban tanto", ha asegurado el tiktoker al escuchar al docente.

"Primero, los niños piensan bien el prompt que quieren hacer", ha comenzado a explicar el profesor, "y lo hacen a mano". "Luego lo revisamos y son ellos mismos los que lo escriben". De este modo, se revista tanto la ortografía de los más pequeños como la capacidad de crear una idea a base de descripciones.

"Lo espectacular es que lo compartimos con toda la clase. Por ejemplo, un ejercicio de animales fantásticos. Lo dibujan primero y lo describen con el mayor detalle posible. Entonces lo pasan al programa y lo comparan con la imagen generada por IA. Si se parece, trabajo guay", ha narrado el profesor.

El video cuenta ya con más de 22.000 reproducciones en TikTok y los comentarios no han tardado en llegar. "Increíble", "qué chulo" o "me encanta la idea" han sido algunos de los más repetidos.