La sorpresa de unos turistas al pedir un chupito en Barcelona: "No se andan con chiquitas"

Uno de los temas que más llaman la atención de los extranjeros cuando visitan España son las bebidas alcohólicas. No solo por sus precios, sino porque, al contrario de en sus países, los cubatas y chupitos están mucho más cargados.

Por ello, muchos turistas acuden para disfrutar de la fiesta, aunque eso provoque un problema para los residentes de la zona. Sin embargo, en el caso de una tiktoker conocida como Notsaramani, parece que el problema no fue su deseo de beber, sino la barrera lingüística.

La joven, junto a su acompañante, se fueron a comer a un local de Barcelona y, al terminar, pidieron lo que ellos creían que sería un chupito. Pero lo que pidieron fue una copa, y por ello el resultado fue completamente diferente al esperado.

Los camareros debieron entender que lo que querían era una copa de tequila y eso se pudo ver en la cuenta. "No se andan con chiquitas en España", escribía la usuaria de TikTok. De hecho, como se puede leer en la descripción, al salir se sentía un poco "mareada".

En el víde, se puede ver cómo, en lugar de un chupito, lo que habían servido los camareros era una copa entera únicamente de tequila. Por ello, en lugar del precio típico por un chupito, lo que habían pagado eran 6,5 euros.

La publicación cuenta ya con más de tres millones y medio de visualizaciones. Por ello no es de extrañar que la bandeja de comentarios se haya llenado de todo tipo de mensajes. Mientras que otros extranjeros aseguraban que estaba "muy bien invertido" el dinero, otros han explicado que "eso no es una copa": "No es lo mismo una copa que un chupito".