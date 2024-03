Dos españolas denuncian la mala experiencia que han vivido en un restaurante de París: "Te hacen comer con chaqueta"

Hay lugares a los que no se puede acceder si no se siguen una serie de normativas de protocolo. Desde museos, iglesias o incluso eventos como bodas, la ropa es esencial dependido de la situación. Sin embargo, lo que a un par de jóvenes españolas le ha pasado en un restaurante de París ha abierto un debate a través de redes.

Todo comenzaba cuando Aaisha acudía junto a una amiga a un local de comida rápida de la capital francesa. Las dos llevaban puesto un top, como muchas otras personas de su edad, pero, al entrar, a los trabajadores del restaurante no les pareció bien.

"Si eres una chica y quieres venir a París, no vengas en top porque, como vengas en top, te van a hacer comer con chaqueta como a nosotras", ha comenzado a explicar en su publicación de TikTok mostrando como ella y su compañera iban con una chaqueta puesta.

"Literalmente nos ha venido uno y nos ha dicho: '¿No te puedes poner algo más encima?'. Y digo: '¿Por qué?'. Mi amiga pensaba que venía en plan para ver si teníamos frío. Y dice: 'No, no tenemos frío", aunque el motivo detrás del "consejo" poco tenía que ver con la temperatura de la calle.

"Y dice: 'No, no, que si te puedes poner algo encima, que estamos en un restaurante'. Brutal. No hemos dicho nada, pero nos hemos quedado flipando", ha asegurado. Aunque, sin duda, lo que más les ha molestado a las dos jóvenes ha sido "la forma en la que lo ha dicho", porque sentían que las estaba tratando como si fueran unas "put...".

Además, la joven ha asegurado que se trataba de un restaurante de comida rápida, por lo que no había ningún tipo de "protocolo". El vídeo cuenta ya con casi dos millones de reproducciones, pero los comentarios están desactivados.