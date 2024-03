El sonido muy habitual en España que no deberías hacer en Estados Unidos si no quieres resultar maleducado

Cada país tiene sus costumbres y realizarlas en una nación distinta puede llevar a la confusión o resultar de "mala educación", tal y como ha destacado una tiktoker estadounidense.

"Tenemos que hablar de algunos sonidos que hacen los españoles", comienza raquelannee en un vídeo publicado en su perfil de Tik Tok, "y este en particular suena muy maleducado en inglés".

Para la joven, el sonido "hmmm" en Estados Unidos indica que una persona está enfadada contigo o "que tú no eres nada" y al principio de su estancia en España no entendía su significado. "Aquí entiendo que su uso es para decir que sí, como para afirmar lo que una persona ha dicho", ha proseguido.

"No sé si lo entendéis pero si tú vas a Estados Unidos no podéis decir 'hmmm' para decir que sí y si tú eres de Estados Unidos y vienes a España no pasa nada, nadie está enfadado contigo", ha comentado.

En los comentarios, algunos usuarios españoles han intentado explicarle que varía según la tonalidad con la que se pronuncie porque "tiene varias connotaciones en función de la tonalidad que le das. Puede ser enfadado, puede ser afirmación y también puede ser que dudas".

Otra usuaria ha compartido su experiencia con un familiar: "Mi tía de Nueva York me repetía la pregunta, o la afirmación, por que se pensaba que era porque yo no me había enterado de lo que decía, y no porque la estaba dando una confirmación".