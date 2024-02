Pedro Ruiz regresó a RTVE el pasado mes de diciembre para presentar Nada del otro mundo y por si alguien dudara de cuál es su oficio, en las últimas horas ha compartido un vídeo para responder a unas señoras que se cruzaron con él en un tren e iniciaron una conversación entre ellas comentando que era un "humorista y comunista".

"Una muchacha que viajaba conmigo de vuelta a Madrid entró en el baño y dos señoras hablaban de mí. Y la muchacha escuchó que una señora le decía a la otra: 'Es humorista y comunista'. Lo decía por mí, humorista y comunista", ha puesto en contesto a través de su cuenta de Instagram.

El también escritor no dudó en responder a estas afirmaciones: "Pues no, señora, no soy humorista, tampoco soy comunista, ni derechista, ni izquierdista, ni socialista, ni independentista ni nacionalista. Soy una cosa peor, soy pesimista. Pesimista vitalista".

"Ya decía Groucho Marx: mi imagen os la regalo, haced con ella lo que queráis. Y usted, señora, es muy lista pesimista vitalista. La perra gorda, para usted", ha finalizado.

Asimismo, en la biografía de su perfil de Instagram se define como "presentador, actor, escritor, cantante y humorista pero sobre todo un artista libre".