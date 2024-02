Realizar esculturas hiperrealistas no es un trabajo fácil. No solo por la cantidad de horas que se deben dedicar para conseguir un buen resultado, sino por la técnica necesaria para poder realizarlo. Si a esto se le suma que solo se utiliza un único elemento, el fieltro de lana, crear este tipo de obras se convierte en una proeza.

Por eso no es de extrañar que Terumi Ohta, una conocida artista japonés, haya tardado más de 500 horas en realizar una de sus últimas creaciones, un Pinscher en miniatura. La escultura del perro parece ser un ser vivo, hasta el punto que muchos usuarios no han sido capaces de descubrir que no se trataba de un animal real.

Como así ha mostrado a través de su cuenta de TikTok, ha estado trabajando en este proyecto durante los últimos siete años. De acuerdo a sus palabras, aunque ella se dedica a hacer obras por encargo, esta suponía un reto para ella, por lo que tuvo que hacerla de manera intermitente durante sus otros trabajos.

Al ser una raza de caninos de pelo corto, el material con el que está hecho permite que parezca aún más realista, aunque esto no suponía un trabajo más sencillo: "Como el pelo no oculta las líneas del cuerpo, todas las zonas, incluida la cara, deben esculpirse con precisión". De hecho, como ha destacado, este tipo de trabajo requiere "docenas de veces más de esfuerzo".

"No nos limitamos a plantarlos densamente, también nos tomamos tiempo para acondicionar el pelaje y darle un aspecto y un tacto brillantes y suaves", ha explicado Ohta tras narrar cómo tuvo que utilizar varios tipos de lana diferentes. Dejar un mínimo hueco provocaría una calva, por lo que no había margen de error.

Lo más llamativo es que la artista tiene todo tipo de obras, todas ellas hechas con lana. Desde un elefante blanco de más de 1,80 m de altura a gatos que parecen tener vida propia, sus creaciones son de lo más llamativas. Por ello, también ofrece clases particulares en directo por 3.500 yenes mensuales, lo que en euros supone unos 21 euros.