La aplaudida respuesta de una joven tras recibir críticas por ser más alta que su novio: "Es triste que siempre salga el mismo tema"

Cuando el amor llama a la puerta, da igual cómo sea la otra persona. Por ello, si algo tienen muy claro Nat y su pareja es que no van a dejar que nada, ni nadie, les diga con quién tienen que estar solo porque su romance no cumple con las "expectativas" de otras personas. Y es que ella es 20 centímetros más alta que su novio, algo que a algunos usuarios parece molestar.

La joven usuaria de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, se hizo conocida hace unos meses cuando respondió a un mensaje de otro internauta que aseguraba que "las mujeres de más de 1,70 metros no deberían de existir". Ella, que mide 1,90, sabe perfectamente lo que es ser alta y todos los problemas a los que ha tenido que enfrentarse: "La altura no se elige, pero sí el no escribir tonterías para llenar un vacío propio por tus inseguridades".

Aunque en esta ocasión el motivo de las críticas era por una foto junto a su pareja. En esta, ambos demostraban cómo habían cambiado en un año. A lo que un internauta ha asegurado, supuestamente, "sin odio": "Deberías salir con alguien de tu altura". Unas palabras que no pasaron por desapercibidas.

Así, Nat ha comenzado a explicar por qué Jero, su novio, está a su "altura": "Casi seis años juntos, convivencia maravillosa y con proyectos conjuntos. La persona que más me conoce y entiende. Me hace feliz, me hace reír, sabe consolarme. Cero celoso, seguro de sí mismo, carpintero, inteligente…".

"Me parece un poco triste que, si subo fotos con Jerónimo Andrés, siempre salga el mismo tema", se quejó. "De hecho, no es que tenga que estar con alguien, estoy con Jero porque quiero y porque una pareja es un equipo. Dejemos de simplificarlo todo, y menos el hecho de elegir a tu compañero de vida. No es un rollo de una noche o alguien para hacerte una simple foto, es la persona con la que compartes tu vida y tu familia, hasta el final".

La respuesta cuenta ya con más de seis millones de visualizaciones y no son pocos los que han aplaudido su bonita relación. Como muchos han destacado, son "lo más bonito" y "no deberían dar explicaciones": "Se nota que te sigue en la locura y ambos son inmensamente felices, ya ganaron ambos".