La viral queja de una maestra en TikTok: "Profesores del mundo, no hagan esto"

La maestra y usuaria de TikTok @lapizarradepaula ha publicado un vídeo en el que critica algo que, dice, "hacen muchos profesores" cuando los alumnos les plantean las dudas que tienen en clase. Lo ha hecho, afirma, tras saber lo que le ha ocurrido a una de sus estudiantes.

"Esta historia está basada en hechos reales: una niña de 1.º de ESO que no entiende cómo hacer una ecuación va directa a preguntarle a la maestra", comienza diciendo. Cuando la adolescente expresó su duda, y aquí es de donde nace la denuncia de Paula, la profesora no se paró a explicársela detenidamente.

"Le dijo: 'Te doy un cuaderno de repaso para que en casa practiques más'. Veinte hojitas de práctica sin explicación ninguna para que practiques. No sé qué parte se ha perdido de que la niña no sabe hacerlo", ha denunciado en un vídeo compartido en diciembre en TikTok que ahora se ha hecho viral y acumula más de 28.000 visualizaciones.

Para ilustrar lo que supone la decisión de la profesora, Paula pone el ejemplo de "un doctor que no sabe operar". "Por muchos cuerpos que le pongas, no va a saber hacerlo. ¿Qué cuesta explicarlo de 20 maneras diferentes en clase?", insiste, antes de explicar lo que para ella supone el verdadero problema de actuar así con los alumnos: "Si le mandas un cuaderno con fichas de ejercicios que has sacado de internet sin saber incluso si se adecúa a lo que estás dando y tampoco le das una explicación sólida, la niña llega a casa con una frustración del copón".

De esta manera, defiende, la niña no sabrá cómo resolver los problemas y pensará que es "mala" en Matemáticas. "Cuesta mucho desmontar las creencias limitantes de los niños de si son malos o buenos. Por favor, profesores del mundo: no hagan esto", concluye en su reflexión.