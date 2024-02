La dura crítica de una 'tiktoker' latina hacia los hombres españoles: "No tienen energía masculina, es patético"

Vivir en el extranjero no es fácil para algunas personas. No solo por tener que dejar todo atrás, sino por el cambio en la manera que los habitantes tienen que comportarse. Por ello es normal que ocurran choques culturales. Prueba de ello ha sido el vídeo de una joven en TikTok.

A través de una publicación de más de seis minutos, Marian Carmona ha lanzado una serie de preguntas a todos los españoles que vean su contenido. La tiktoker latina está muy desencantada con la manera de ser de los españoles y por ello quiere saber si esto es lo normal en todo el país.

"Hola, vengo a decir algo importante y justo. Voy a tocar el tema porque me lo acaban de preguntar. Yo no sé si soy la única latina que no ha tenido una relación emocional con un europeo o si soy una latina entre muchas que no ha tenido una relación con un europeo, pero a ver, en mi caso, los europeos que yo he conocido, la verdad es que han sido patéticos", ha comenzado a explicar muy decepcionada con su situación.

Según ha explicado, los españoles son los que peor la han tratado de todas las personas con las que se ha cruzado: "He conocido alemanes que me han parecido bastante buenos hombres, bastante caballerosos, o al menos se han mostrado de esa manera". De hecho, ha asegurado que en España hay pocos valores: "Luego conoces a los españoles y te das cuenta de que el nivel de educación, valores, principios o creencias que tienen estos hombres choca muchísimo con la tuya, porque es que es totalmente diferente, el cielo y la tierra".

Para ella, los españoles son "poco caballerosos, rústicos, toscos, groseros, celópatas, compulsivos, invasivos, agresivos y ordinarios". Aunque después clara que ella ha conocido a "veintipico" intentando tener una cita o salir, y con todos ellos ha acabado "fatal".

La queja no termina ahí, pues según ha contado, los hombres tienen una cultura "patética": "Para ellos eso está bien y es superválido y a mí me da igual. Lo que quiero decir con esto es que yo definitivamente no encajo con los europeos porque el choque cultural es tan grande que a mí me afecta".

Así, pidiendo ayuda para encontrar una "relación superlinda" vuelve de nuevo con la batería de quejas: "Honestamente, considero que no hay nada bonito, ni pintoresco, ni espectacular, ni hermoso en los españoles, o al menos a los que yo he conocido. Los alemanes tendrán algo particularmente lindo y es que son atentos y cariñosos, pero los españoles comparten una creencia y una cultura muy extraña".

"Para mí es extraña porque la mayoría de los hombres no son así, o por lo menos no deberían ser así. Yo no quiero generalizar, pero que un hombre sea poco caballeroso o que al menos tengan la energía masculina por los suelos es patético. Es terrible. ¿Cómo consiguen mujeres así?", han sido sus últimas palabras.