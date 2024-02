Un dependiente de una tienda de ropa desvela por qué no actúa en caso de robo

No todas las tiendas de ropa disponen de personal de seguridad para evitar posibles robos. Los dependientes son las figuras en quienes recae esta responsabilidad en muchas ocasiones, con el riesgo que ello representa. El tiktoker Unay Ferrer ha compartido su experiencia como trabajador de tienda y por qué tiene tan claro que no actuaría en el caso de pillar a alguien cometiendo un robo.

Ferrer ha publicado recientemente un vídeo en su canal de TikTok que ya acumula 1,1 millones de reproducciones y se ha compartido más de 3.000 veces en la red social, donde ha contado una de las "discusiones más fuertes" que ha tenido con una compañera de trabajo a raíz de este debate.

"Me dijo: mira, aquí en la tienda, cada vez que pite la alarma de la puerta, tienes que ir y ver que el cliente que ha pitado no se ha llevado nada", ha relatado el joven. Como era de esperar, Ferrer estaba totalmente en desacuerdo con ese procedimiento.

El joven fue muy claro con su justificación ante su compañera de trabajo: "No se me está pagando un plus de peligrosidad, no estoy contratado como una persona de seguridad y, sinceramente, me importa entre poco y nada lo que se puedan llevar de esta tienda".

La reacción no gustó nada a la otra dependienta, que amenazó incluso con "hablar con la encargada" por la negativa de su compañero a llevar a cabo esas tareas. "Que venga, me diga algo, y yo le voy a decir exactamente lo mismo", ha insistido.

"¿Me voy a arriesgar yo, como otras compañeras, a que alguien me espere a la salida por haberle pillado robando una camiseta fea de 3 euros? No, mi amor, yo soy lo más profesional del mundo, lo más disciplinado... Tú a mí me contratas y yo voy a intentar hacer mi trabajo lo mejor que sé. ¿Pero yo voy a arriesgar mi integridad física por el salario mínimo interprofesional? No, corazón, bastante que a veces arriesgo la mental", se ha explicado.

Ha sido entonces cuando ha contado una anécdota que le pasó con una clienta que le alertó de que había una persona robando en el establecimiento. "Corre, corre, que todavía la pillas", ha recordado que le dijo la mujer. "A ver, no he corrido ni en el test de Cooper... Si usted tiene ese espíritu justiciero, que quiere ser policía, vaya usted a por ella y nos la trae. ¿Pero yo? Que contraten a alguien de seguridad", ha zanjado.

Muchos usuarios que han trabajado o trabajan de cara al público han empatizado con las declaraciones de este tiktoker. "Cómo te entiendo. En una tienda en la que trabajé y en la que robaban bastante, me 'exigían' salir de la tienda corriendo para pillarlos. Obviamente, nunca lo hice", ha reconocido Susana, una usuaria de la red social.

"A mí me echaron en cierta tienda conocida por no parar a dos señoras, las cuales pitaron al entrar", ha admitido una joven. "A mí me hicieron un 'simpa' por dos cafés (3 euros), salieron corriendo y yo ni moví un dedo. No corro detrás de nadie y menos por 3 euros", se han sincerado otra usuaria.

"Es que tiene que ser así. Como mucho, avisar a seguridad o llamar a la Policía. Como digo yo: no cobro lo suficiente. Fin", ha zanjado María, a lo que el creador del vídeo le ha respondido que ese era su "mantra".