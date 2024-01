Dos jóvenes explican los problemas que tienen por su "cara de guiri": "Se piensan que no entiendes el idioma"

Los dos jóvenes no son alemanes, son de Castellón. elpesadodesam / TIKTOK

Ser extranjero y mudarse a otro país no es fácil debido a los choques culturales. Por ello, cuando una persona viene a vivir a España, no son pocos los que hacen todo lo posible por intentar ayudarles a sentirse como en casa. Sin embargo, esto puede ser un problema si aunque no lo parezca, uno también es español.

Eso es lo que le pasa a Sam, un joven que aunque es de Castellón, muchos creen que es "guiri" por sus rasgos físicos. Así, y tirando de humor, el joven ha contado a través de TikTok cuáles han sido algunos de los problemas que ha vivido por "tener cara de guiri".

"El primer problema es que cuando eres un niño y vas a primaria, los profesores nuevos se piensan que no entiendes el idioma, que te cuesta más y no es así, solo que hay días que haces más caso y otros menos. Hasta te preguntaban de qué país eres", comienza a decir ella en el vídeo.

De hecho, no son pocas las veces que al verles lo primero que piensan es que solo hablan en inglés, aunque estén con otras personas: "Cuando vas a un sitio como un parque de atracciones y las instrucciones a mis compañeros se las dan en español y a mí en inglés".

Ambos tienen ojos azules y el pelo rubio, por lo que "se piensan que eres de Alemania". De hecho, una de las cosas más sorprendentes es que, como así ha asegurado ella, les suelen pedir que "diga algo en alemán".

El vídeo cuenta ya con más de 20.400 'me gusta', por lo que no es de extrañar que muchos usuarios hayan utilizado la bandeja de comentarios para compartir también sus experiencias. "De pequeña no hacía amigos de vacaciones porque se creían que era guiri", ha contado entre risas una seguidora.