"Philip", el código secreto que usa la tripulación de avión durante los vuelos para referirse a un determinado tipo de pasajero

Aunque las personas que viajan mucho en avión están más que familiarizadas con las instrucciones que ofrecen los miembros de la tripulación sobre los protocolos de seguridad, lo cierto es que existen muchos códigos secretos que son desconocidas por el gran público.

Y es que, tanto el personal de vuelo como el de cabina se comunica entre sí recurriendo a un lenguaje en clave para no solo informar de específicas situaciones durante los vuelo, sino también para referirse a un determinado tipo de pasajero que vaya a bordo.

Precisamente, ha sido el significado de una de estas palabras clave lo que ha revelado una azafata de vuelo en un reciente reportaje del diario británico The Sun. Uno de los términos más extendidos es "Philip", un nombre propio bastante común que, sin embargo, no alude a la identidad de alguien.

"Si te etiquetan como Philip, entonces has hecho algo mal y probablemente deberías esperar recibir un mal servicio durante el resto del vuelo", ha explicado esta asistente de vuelo que ha preferido mantener tanto su identidad como la de la aerolínea para la que trabaja en el anonimato.

Por lo general, se utiliza este nombre en clave para alertar de algún pasajero que o bien ha presionado insistentemente el botón de asistencia para que acuda algún miembro de la tripulación o que ha protestado en exceso desde el minuto uno del despegue.

Al parecer, se trata de la variación discreta que se obtiene del acrónimo 'Passenger i'd like to punch' -'pasajero al que me gustaría pegar', en castellano-. "Ese nombre se originó a partir del término PILP (Pasajero al que me gustaría golpear) pero ha cambiado con el tiempo para volverse un poco más sutil", ha añadido, si bien parece que, al haber hecho público su significado, este código secreto es ahora de todo menos "sutil".