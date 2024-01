Ishia Garza se ha ganado el cariño de todos los usuarios de redes sociales. Como persona que vivió en la calle sabe mejor que nadie lo difícil que es vivir con lo mínimo, por ello busca maneras de poder ayudar a los menos favorecidos.

Así, gracias a sus más de 10 millones de seguidores en TikTok y YouTube, Ishia ha intentado mejorar la situación de una vendedora ambulante que conoció en la calle. Como se puede ver en su última publicación, intentó ponerla a prueba.

Acercándose a ella, le aseguró que tenía hambre, pero que no tenía dinero para poder comprar nada. "No tengo dinero, pero ¿podrías darme un donut?", se le puede oír en el vídeo. "Sin problema", le respondió, y con una gran sonrisa no dudó en regalarle tres. "¿Quieres uno o dos?, bueno, te daré tres. Hay que ayudarse entre todos". Aunque, posteriormente le entregó 500 dólares, unos 461 euros al cambio, por su buena acción.

Fue entonces cuando la mujer le contó a Ishia por qué no paraba de trabajar día y noche. Sus padres habían muerto hacía un mes y tenía que costear sus entierros, así como cuidar de su abuelo enfermo.

Una noticia que impactó fuertemente a Garza, quien no dudó en ayudar a la mujer. Así, unos meses después de conocerse, comenzó los preparativos para poder pagarle una casa en la que vivir con el dinero que había ganado con sus vídeos y las aportaciones de sus seguidores.

"En la vida nos topamos con infinidad de problemas, pero si eres buena persona, te acabarán ocurriendo cosas buenas", ha asegurado en el último vídeo que ha compartido en su perfil, donde muestra no solo el momento en el que le da las llaves de su nueva casa a la vendedora, sino que le ofrece 10.000 dólares, unos 9.229 euros, para que haga frente a sus gastos.