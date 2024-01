La astronauta Sara García recuerda lo que le ocurrió con una profesora de Biología: "Se debería utilizar en los institutos"

Sara García Alonso se convirtió en 2022 en la primera mujer astronauta española cuando fue seleccionada como astronauta, para estar en calidad de reserva, por la Agencia Espacial Europea (ESA). Recientemente, se ha pasado por los micrófonos del pódcast de Álex Fidalgo, 'Lo que tú digas', donde ha reflexionado sobre el sistema educativo.

La leonesa es doctora cum laude en biología nuclear del cáncer y cuenta con un grado y un máster en biotecnología por la Universidad de León. Al hablar de sus estudios ha alabado la labor de una profesora y su "forma de enseñar" que "se amoldaba bastante bien" a lo que García considera que se debería "utilizar en los institutos".

Para la astronauta, lo que de verdad cuenta en la educación es "enseñar a pensar a la gente, a resolver problemas" y no memorizar el libro para después "vomitarlo en un examen", algo que ella detesta.

"No me gusta nada tener que estudiar un contenido y aprenderlo porque sí y luego vomitarlo en un examen. A mí me gusta que me pongan retos y utilizar el ingenio y la creatividad para resolverlo", ha recalcado.

El método de la profesora, que enseñaba en segundo de Bachillerato, consistía en plantear "tres preguntas muy sencillas" que García resolvía en "10 minutos" sin rellenar "ni una carilla", a diferencia de sus compañeros, quienes escribían "folios y folios y folios". Al final, la ahora astronauta "siempre sacaba dieces".

"Y la gente no acababa de entenderlo, y es que no estáis respondiendo a lo que os está preguntando. Estáis buscando dentro de todo lo que habéis memorizado el fragmento que puede encajar en este título de pregunta de examen, pero en realidad te está planteando una cuestión para que pienses, para que apliques los conocimientos en algo que tenga sentido", ha enfatizado.