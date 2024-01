Boicotean un tuit machista llenando las respuestas de burlas e incluso ilustraciones de lo más irónicas

Según el estudio más reciente del CIS, el 44% de los hombres cree que "ahora los hombres están siendo discriminados" por la promoción de la igualdad. Una noticia que ha dejado sorprendidas a muchas personas, pero que se entiende mucho mejor al descubrir qué es lo que opinan algunos usuarios de redes sociales sobre las mujeres.

Ejemplo de este tipo de personas son los llamados incels. El término nace del inglés y significa 'involuntary celibate' o 'celibato involuntario'. Este grupo de personas, en su mayoría hombres, acusan a las mujeres de su propia incapacidad de mantener cualquier tipo de relación con ellas. De hecho, consideran que las mujeres son objetos sexuales y critican al "progresismo" de destruir las familias tradicionales.

Prueba de ello ha sido el mensaje que un usuario compartía en su perfil de X, la red social conocida anteriormente como Twitter. En la publicación comparaba a dos mujeres ficticias, Carla y Svetlana, y les preguntaba a sus seguidores cuál sería "la esposa ideal".

Entre uno de los términos usados por este grupo de hombres destaca el 'body count' que está relacionado con el número de personas con las que las mujeres mantienen relaciones. Según defienden estas personas, a más relaciones hayan tenido, "menos valor" tienen. Por ello, defienden que Carla, que ha estado con "18" personas, es inferior a Svetlana, que es "virgen".

Otros "defectos" de Carla frente a su compañera son el hecho de que "usa maquillaje", "no sabe cocinar", "es vegana" o "cree en el cambio climático y la brecha de género". Además, también alegan que es negativo que sea feminista y de izquierdas.

Por el contrario, Svetlana es la mujer perfecta para el tuitero, porque es "de derechas, virgen" y no "tiene tatuajes". Además, asegura que es limpia y "votaría a Vox si pudiera votar". Aunque este último punto no explica a que se debe que una pueda y otra no ejercer su derecho a la participación en la democracia.

Ante el comentario misógino del usuario, no han sido pocos los que han decidido reírse de él. De hecho, el usuario puso una encuesta y el resultado no es el que esperaba, pues el 65'5% señalaron que "la esposa ideal sería" Carla. Otros, por su parte, han decidido darle la vuelta a sus palabras.

En verdad Svetlana se está deconstruyendo y es nobia de Carla, tan lindas mis mariquitas 🥰 https://t.co/ikhMtN9olG pic.twitter.com/5MqJkElHVl — lu (@FuegoEnFango) January 17, 2024

Y se eligieron entre ellas https://t.co/x96pWyMQPx pic.twitter.com/j8PBK9nTN4 — Nova ✏️✨| Cyberpunk enjoyer (@Nova_Kiit) January 17, 2024

“Que alguien las dibuje liándose”, ha escrito una usuaria de la plataforma. Y dicho y hecho, a las pocas horas las dos mujeres dejaban de ser meros objetos para convertirse en una pareja enamorada. Beso incluido. Y es que no hay que dudar en la imaginación y el talento para el dibujo de los usuarios de Twitter.