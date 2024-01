Seis signos de que le caes mal a alguien, según un 'influencer'

¿Alguna vez has tenido la sensación de que en secreto no le caes bien a alguien, pero no tienes pruebas que respalden tu teoría? Pues ahora un influencer que hace vídeos sobre psicología ha creado dos vídeos en los que pretende mostrar las señales de que alguien no es tu mayor fan.

Josh Fraser Young, procedente de Nueva Zelanda y que ha acumulado 500.000 visitas en TikTok y tiene 193.000 seguidores, ha dado las claves sobre cómo identificar a "los enemigos secretos" que te rodean.

Le restan importancia a tus logros

El tiktoker dice que uno de los signos a tener en cuenta es cuando una persona resta importancia a tus logros. "Las personas a las que no les agradas son fácilmente propensas a sentir envidia, especialmente cuando a ti te va mejor que a ellos", dice.

"Así que debes saber que cuando alguien cercano a ti muestra signos de celos, en el fondo realmente quiere que fracases", prosigue.

Nunca son los primeros en comunicarse

Un segundo signo es que "nunca son los primeros en comunicarse" y siempre te encontrarás enviándoles mensajes sin recibir mucho a cambio, afirma Young.

"La verdad es que si alguien quiere contactar contigo, lo hará. Las personas están con sus teléfonos las 24 horas del día, los siete días de la semana, por lo que si nunca se comunican contigo o nunca hacen el esfuerzo de responder, existe una alta probabilidad de que en realidad no les agrades".

Son amables con todos excepto contigo

Este signo puede parecer obvio, pero podría ser más sutil de lo que pensamos. Es cuando parecen amables con todos, pero no contigo, ya sea felicitando a los demás y nunca a ti o invitando a otros a eventos y dejándote fuera.

Intentan eclipsarte

Young afirma que otra señal reveladora es si siempre intentan eclipsarte y convertir todo en una competición.

Las personas a las que no les agradas a menudo están celosas de ti porque no pueden soportar que lo hagas mejor que ellos, dice Young. Cuando alguien cercano a ti muestra signos de envidia y trata de competir contigo, debes saber que es un enemigo secreto disfrazado.

Se apresuran a señalar tus defectos

"La gente a la que no le agradas no puede soportar que el foco de atención esté sobre ti, así que lo hacen para humillarte frente a los demás", dice Young, que cree que apresurarse a señalar tus defectos es un signo de que esa persona te detesta.

Con frecuencia te malinterpretan

Finalmente, con frecuencia malinterpretan lo que dices y convertirán la positividad en negatividad. "Como las personas a las que no les agradas tienen una percepción negativa de ti, a menudo interpretarán lo que dices de manera negativa, así que cuando tomen tus elogios como un insulto sutil o un desaire es posible que sean un enemigo", concluye Young.