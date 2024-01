La curiosa razón por la que decimos "patata" al posar en una fotografía

¿Alguna vez te has tomado una fotografía en grupo y has escuchado un "decid patata"? ¿O has visto que un fotógrafo pida que pronuncien la palabra antes de hacer un retrato? Es bastante común y el objetivo es uno: intentar capturar en la imagen una expresión alegre.

Pero, ¿cuál es la razón detrás de la elección de esta palabra? Aquí te explicamos el curioso motivo por el que decimos "patata" al posar en una fotografía.

La técnica utilizada por los fotógrafos

Quienes ayudaron a popularizar la expresión fueron los fotógrafos, ya que esta expresión es una técnica que utilizan algunos fotógrafos españoles cuando quieren llamar la atención de las personas retratadas para que salgan sonriendo.

Al decir "patata", nuestro rostro puede parecer más natural y feliz, esto se debe a la repetición de la vocal "a" que conlleva el término, la cual provoca que abramos la boca en una mueca que puede simular una sonrisa, una felicidad o una emoción agradable.

¿Qué se dice en otros idiomas?

En España está bastante extendido el uso del "patata" cuando estamos posando para una fotografía, pero hay palabras en otros idiomas que surten el mismo efecto, el cual busca lo mismo: capturar una sonrisa.

Argentina y Colombia: usan "güisqui", viene de la palabra "whisky" de Estados Unidos.

Dinamarca: en este país se usa el "sig appelsin", que traduce "decid naranja".

Francia: usan "ouistiti", que es la traducción francesa del mono tití.

Alemania: los alemanes usan palabras de alimentos, como "spaghetti", "Käsekuchen" (tarta de queso) o "Wurst" (embutido), con el objetivo de hacer reír a los niños.

Estados Unidos: en este país la palabra favorita para las fotografías es "cheese" (queso).

Corea: los coreanos usan "kimchi", que es un alimento típico de alla.

México: su palabra difícilmente podría ser otra que "tequila” a la hora de posar para una fotografía.