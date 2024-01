Una joven graba como Recursos Humanos la despide sin darle motivos: "A mis compañeros ya les habían llamado"

Encontrar trabajo no es algo sencillo, por ello, perder un empleo puede suponer una experiencia traumática para algunas personas. Especialmente si no se sabe el motivo por el que se decide prescindir de los esfuerzos de una persona.

Prueba de ello ha sido el vídeo que Brittany ha compartido en su cuenta de TikTok. Y es que la joven, como así ha mostrado en su vídeo, captó el momento en el que el equipo de Recursos Humanos le da la mala noticia a través de una videollamada.

"Pov (punto de vista): estás a punto de ser despedido", comienza a explicar en el vídeo. Así, mientras que comienza la llamada, la joven coloca el teléfono de manera que solo se la pueda ver a ella, aunque se escuche toda la conversación. "Mis compañeros han estado recibiendo invitaciones de llamadas de 15 minutos todo el día. Mi mejor amiga del trabajo ha tenido una reunión de 30 minutos antes que yo y la han despedido, así que sabía lo que se venía".

Al ser consciente de que lo más probable sería que a ella le dieran la misma noticia que a sus compañeros, no pudo evitar sentirse nerviosa. "He tenido 10 minutos para prepararme mentalmente antes de que llegara mi turno", confesaba en el vídeo. Y es que, aunque fuera consciente de lo que iba a ocurrir, no podía evitar romper en llanto.

Como así ha explicado, llevaba trabajando para la empresa desde el 25 de agosto, y durante el periodo de adaptación de tres meses, había demostrado que podía hacer sus funciones sin problema. Como confiesa en el vídeo, había mostrado saber gestionar los negocios y conseguido tres contratos durante su tiempo en la empresa.

De hecho, la tiktoker no ha dudado en compartir todos sus logros, para dejar claro que no entendía por qué la han despedido. Desde su buena relación con los clientes o con su gerente, a los resultados excelentes, la joven le explicaba todo a los Recursos Humanos, aunque estos solo aseguraban que estaban siendo evaluados colectivamente.

Por ello, aunque ella quisiera saber el motivo por el que estaban prescindiendo de su trabajo, desde la empresa no querían dar ningún detalle. Y es que, la tensión aumenta cuando descubre que ninguno de sus jefes han formado parte de la decisión.

"Es muy, muy impactante. Muy, muy impactante. Realmente he dado toda mi energía en la vida durante los últimos cuatro meses de este trabajo, y que te dejen ir sin motivo es como una enorme bofetada en la cara de una empresa en la que realmente quería creer", asegura en el vídeo sin poder contener las lágrimas.

"Las respuestas de Recursos Humanos me dan náuseas" ha sido uno de los comentarios al vídeo con más 'me gusta'. Aunque no ha sido el único que ha defendido a la joven. En la publicación, con más de 175.000 reproducciones, no han sido pocos los que aplauden que grabara la conversación: "Esto demuestra cuán turbias pueden llegar a ser y las empresas. Ella se defendió y tenía hechos y datos que respaldaban que su despido se debió a que tenían exceso de personal, no a causa de su verdadero desempeño".