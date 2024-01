El sorprendente truco para encontrar aparcamiento en el mismo lugar donde quitaste el coche: "Ahí está la bolsa"

Encontrar un sitio libre para aparcar el coche se convierte muchas de las veces en una misión imposible y hay que optar por dejarlo estacionado lejos de casa porque los aparcamientos de la calle están todos ocupados o estar mucho tiempo dando vueltas hasta que uno se quede libre y, en ese tiempo, otro vehículo no te haya quitado el hueco.

Sin embargo, un usuario de Tik Tok ha dado con la solución para que cada vez que tengamos que coger el coche podamos encontrar libre el mismo sitio en el que estaba aparcado.

Loeches_55 ha mostrado en un vídeo su técnica, que consiste en dejar una bolsa de basura llena en mitad del hueco para aparcar esperando que nadie la retire del lugar.

"Hemos dejado una bolsa hace una hora para ver si no nos quitaban el sitio. Ha aparcado un camión... ah no, no, está ahí la bolsa. ¿Nos darán el C1 de cuñadismo con esto? Porque aquí sigue", ha confirmado.

El vídeo ha obtenido más de 20.000 me gustas y muchas personas han intercambiado sus trucos en los comentarios.

"Mi amiga llevaba un spray amarillo y pintaba zona amarilla", "yo aproveché unas señales por obras y las cambié de sitio" o "yo aproveché unas señales por obras y las cambié de sitio", han sido algunas de las respuestas.

Sin embargo, el truco no funciona siempre: "El de la frutería de mi calle deja un montón de cajas vacías hasta que un vecino se cansó, las quitó delante él y aparcó".