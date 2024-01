La extraña manera en la que un repatidor entrega un paquete, con un resultado desastroso: "Está un poco rota"

Normalmente, cuando se hace un pedido a tiendas online, los paquetes deben de dejarse en un buzón. Si son demasiado grandes y no caben, se deben entregar en mano, y, de no estar el cliente, se intentará repartir al día siguiente. De esta manera, los objetos que se hayan comprado no se estropearan por un mal reparto.

Sin embargo, hay quien prefiere que se deje en un sitio específico de la casa, como el portal, detrás de una maceta o directamente dejárselo a un vecino. Aunque, la petición que le hicieron a un repartidor para entregar la compra se ha hecho viral justamente por los daños que ha provocado.

"Soy repartidor de Amazon y el cliente me pidió que le echara el paquete por el balcón", comienza a explicar Jose mientras muestra en su vídeo cómo trabaja. Así, dejando el móvil en el suelo, se coloca de espaldas para darle impulso al lanzamiento.

Sonriendo a cámara, tira el paquete en vertical para no tener que subir a dejarlo. En el primer intento no tiene suerte y acaba rebotando con la parte baja del balcón. Del golpe cae de nuevo y rebota con fuerza al suelo. Así, vuelve a lanzarlo por segunda vez, y el resultado es aún peor. Debido a la fuerza con la que el pedido llega, choca con una maceta haciendo que esta caiga y se destroce contra el suelo.

No se sabe si a la tercera es la vencida, como dice el refranero, porque el vídeo termina justo en ese momento. "Cliente, si ves el video la maceta la tiene tu vecina de abajo. Pero está un poco rota", ha escrito el joven junto al vídeo, que ya cuenta con más de un millón de reproducciones.

Por ello, no es de extrañar que la bandeja de comentarios se haya llenado de todo tipo de mensajes. Muchos se preguntan si no hubiera sido mejor que "dejara el paquete en casa de la vecina", aunque otros prefieren reírse asegurando que "no parece que juegue mucho a baloncesto"