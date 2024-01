Un joven asiático cuenta lo que más rabia le da de ir a comprar a bazares chinos: "A veces digo 'fondo delecha'"

Los bazares chinos suelen tener todo lo que uno pueda necesitar. Por ello, no es de extrañar que muchas personas se puedan llegar a perder entre sus pasillos, hasta el punto de necesitar la ayuda de un trabajador. Pero hay ocasiones en los que preguntan a personas que realmente no son empleados, sino clientes.

Y si alguien ha vivido en más de una ocasión esa experiencia es Juan Hu. El joven se define a su mismo en TikTok como "50% chino" y "50% de Málaga", por lo que cuando va a bazares, algunos clientes creen que es un empleado más debido a su nacionalidad.

Por ello, ha querido hacer un vídeo explicando que "los chinos" también van a "tiendas de chinos a comprar". "No sabéis la rabia que me da cada vez que voy a una tienda de chinos y me preguntan: '¿Oye, perdona, dónde está no sé qué?'", ha comenzado a narrar.

"Miro con cara de asesino y digo: 'joder, otro igual'. Porque vaya a una tienda de chinos y sea chino no significa que trabaje allí", ha asegurado, un tanto renegado en su publicación.

Tantas son las veces que le ha ocurrido que ha llegado un punto en el que él mismo se ríe de la situación: "Yo ya directamente, como ya me lo han preguntado tantas veces, cada vez que voy digo: 'Fondo delecha'. No fondo derecha, 'fondo delecha'". Y es que, como ha confesado: "Es lo que te dicen todos siempre, hasta a mí me lo dicen".

El vídeo cuenta ya con casi 35.000 reproducciones. Por ello, no es de extrañar que la bandeja de comentarios se haya llenado de gente aplaudiendo el "humor" del joven. "Menos mal que lo llevas con muy buen humor", le ha escrito una seguidora, a lo que Juan ha respondido: "Claro, si soy más español que la tortilla de papas".