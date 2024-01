Una española cuenta "el ridículo" que hizo tras comprarse un coche en Australia: "No arranca"

Cada vez es más habitual toparse con jóvenes españoles que se vuelven virales en redes contando su experiencia como residentes de otros países. Y es que vivir en el extranjero es uno de los temas que más interés genera en TikTok, donde los choques culturales están a la orden del día.

Este es el caso de la usuaria de TikTok @martaregistrada, una española que desde hace meses cuenta cómo es la vida en Australia. En esta ocasión, sin embargo, ha recurrido a esta red social para relatar "el ridículo" que hizo al adquirir su segundo vehículo en ese país.

"Me compro mi segundo coche en Australia y la lío en menos de veinticuatro horas de tenerlo", comienza diciendo la joven en su vídeo, aclarando que tomó la decisión el pasado 5 de enero como regalo particular de Reyes ("me basto y me sobro yo misma"), tras haber vendido su furgoneta y haber tenido malas experiencias montándose en el bus "por primera vez" y con su bici.

"Voy a ver un coche con mi mecánico de confianza y me dice que la máquina está fenomenal", añade. Tan segura se siente de ello, que finalmente compra "in situ" este nuevo vehículo, pagándolo "en cash" y llevándoselo directamente a su casa. Sin embargo, aunque parecía que le estaba "sonriendo la vida", cuando quedó con sus amigas esa misma noche para enseñarles su nueva adquisición todo cambió.

"El coche no enciende. Yo, para tranquilizarme, digo, es que he dejado las luces puestas, aunque no era así", explica. Por si esto fuera poco, al día siguiente, después de conseguir que alguien "reanime la batería" y de darse una vuelta con él, procede a encenderlo de nuevo, con el mismo resultado. "No me digas... Es posible que me hayan vendido una buena mierda", comenta, en tono de humor.

Sintiéndose engañada por la persona que le había vendido el coche, empieza a llamarlo, pero no recibe respuesta. Entonces, cuando logra ponerlo en marcha, decide acercarse al taller para que comprueben el estado de la batería. "Intento arranchar el coche, no arranca, se sube el mecánico y lo arranca", cuenta, avergonzada, al darse cuenta de que, en un segundo intento, logra que arranque de nuevo.

Al parecer, el vehículo no había estado "estropeado" en ningún momento, sino que, en realidad, era un error de la joven a la hora de arrancar el motor. Y es que, antes de ponerlo en marcha, había que pisar "el pedal hasta el fondo". "Ahora tengo seis llamadas perdidas del vendedor del coche. Pobrecito mío. Pido perdón", concluye Marta en este vídeo qu ya acumula casi 200.000 reproducciones en la plataforma.