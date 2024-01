Un español cuenta el asombroso motivo por el que le han echado de su trabajo en Australia: "Todo fue a peor..."

Vivir fuera de tu país no es una terea fácil. Cientos de jóvenes se embarcan en la experiencia cada año, pero, pese a que tiene muchas cosas buenas, también otras que no lo son tanto. Por ejemplo, cómo salir adelante. Para eso se necesitan, a veces, dos trabajos.

Un ejemplo de esto es el creador de contenido Sergio Valla, que reside en Australia y que, hace unos días, contó el motivo por el que le han despedido de uno de ellos y se ha hecho viral en las redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, Sergio asegura que le dijeron que "no les gustaba la gente que tenía dos trabajos". Este joven, que trabaja en dos restaurantes, de camarero en uno y de chef en otro, cuenta que, desde que decidió explicarle a uno de sus jefes su situación, "todo fue a peor". "Los managers empezaron a hablarme fatal, tenían donde pincharme...", relata.

Entonces, cuenta el día que le dijeron que no volviera más a trabajar. Sucedió tras salir del turno de mañana en el otro restaurante. "A las 16.30, cuando ya estoy de camino, me llaman y me dicen que hoy no tengo que trabajar. Dicen que tienen demasiada gente y que no me necesitan", relata.

Tras una breve discusión -todo por teléfono-, Sergio cuenta que amenazó a los supervisores del restaurante con presentarse para preguntarles en persona por qué tenían todas esas faltas de respeto hacia él. Pero finalmente no lo hizo. "No voy a perder el tiempo en ir hasta allí, era para que se diesen cuenta de lo mal que están tratando al personal", finaliza en un vídeo que ya tiene casi 2 millones de visualizaciones.