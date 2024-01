La mirada asustada de Baltasar, el oso con el cuello roto o las princesas feas: estos son los mejores momentos de las cabalgatas de Reyes

Sus majestades de Oriente ya se encuentran más que preparadas para llegar a todas las casas de los niños, y no tan niños, españoles. Melchor, Gaspar y Baltasar no solo traerán mirra e incienso, sino que en la primera noche especial del año, los más afortunados se encontrarán el día 6 con los que le pidieron hace ya un tiempo en sus cartas. Y para los que no tendrán que conformarse con carbón o con descambiar el lunes ese regalo que realmente no les hace tanta ilusión.

Aunque, antes de ir de casa en casa, los tres Reyes Magos pasearán por todas las calles de los pueblos y ciudades de España lanzando caramelos y, con suerte, dejando para el recuerdo algunos de los momentos más divertidos.

Aunque a cada año que pasa las cabalgatas y carrozas cuentan con más detalles espectaculares, lo cierto es que en la memoria colectiva lo que parece quedar siempre presente son los errores más divertidos, los detalles más cutres o las miradas de susto.

Que no queden en el olvido estos momentazos de cabalgatas pic.twitter.com/sbntRy0Enu — Alexsinos (@alexsinos) January 4, 2024

Y esto lo conoce muy bien el creador de contenido de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, Alexsinos. Así, el asturiano ha compartido en su perfil algunos de los momentos más icónicos de las cabalgatas.

Como no podía ser de otra manera, el hilo comienza con el pasacalles de Madrid de 2019, en el que Baltasar asustaba a todos los espectadores que vieron el programa desde sus casas con su mirada perpleja. Quizás porque predijo lo que ocurriría un año después.

Aunque la reina de la corona en lo que a cabalgatas divertidas se refiere fue sin duda la de Cádiz. No hubo un detalle que no se hiciera viral, aunque no por lo espectacular precisamente. Desde disfraces de personajes infantiles que más bien poco se parecía hasta el famoso oso con el cuello torcido, las risas fueron el verdadero protagonista del cinco de enero.

Siguiendo con los reyes, que este año en Badalona en lugar de camellos utilizarán helicópteros. Sin embargo, esta no es la primera vez que sus majestades cambian de vehículo para llegar a las casas, aunque esperemos que en esta ocasión no les pase como cuando intentaron usar una barca, porque más que a la orilla, lo que pisaron fue el fondo marino.

Ha habido reyes de todas las maneras y estilos, desde los más clásicos a los más modernos. Y mientras que a los niños lo que les interesan son los regalos, a más de un adulto no le hubiera importado quedarse con el Melchor de la cabalgata del año pasado. Lo que sí se ha superado es el hecho de pintar la cara a personas para hacer de Baltasar.