José Luis Moreno explota su faceta de 'tiktoker' estas navidades: "Es formidable, me escriben desde Australia"

Fue uno de los pioneros y grandes magnates de la televisión en España, pero ahora, José Luis Moreno se ha subido al carro de las nuevas tecnologías y pantallas y tiene su propia cuenta en TikTok.

Dedicada sobre todo a subir fragmentos de actuaciones que él mismo protagonizó como ventrílocuo o de sus programas y producciones, también hace presentaciones de cosas que le interesan o felicita las fiestas, como es el caso de una de los últimos vídeos, que se ha hecho viral.

En él, el productor aparece vestido con un traje de fiesta, caminando por su mansión y explicando la satisfacción que le da estar en la red social china.

"Esta experiencia de TikTok es formidable, te ven desde todas partes del mundo. Hay amigos que había olvidado y desde Australia me han visto y me escriben y me dicen "te he visto en TikTok, ¿tú qué haces ahí?", contaba Moreno, cuya respuesta es "disfrutar".

"Vamos a desear a todo el mundo paz y felicidad y no solo promesas", dice en las imágenes José Luis Moreno, mientras su perro, Boby, se enzarza con un cojín del sofá, mordisqueándolo feliz.

A partir de ahí el productor pasa a recordar una actuación de Nana Mouskouri en la que canta Amazing Grace. Acusado dentro de la Operación Titella, en la que policía le acusa de liderar una trama internacional de estafas y lavado de dinero, Moreno habla en el vídeo del perdón de los pecados.

La canción de Mouskouri, dice, es "un himno a la generosidad que dice que no importa cuáles hayan sido vuestros pecados, los dioses de cualquier religión os perdonarán, imaginaos si nosotros no nos debíamos de perdonar".