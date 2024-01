Una 'tiktoker' visita un local de fiesta vanguardista y la experiencia la deja "traumatizada": "Voy a tener que ir a terapia"

La última noche del año es una de las más importantes del año para miles de personas. Para despedir el año, muchos eligen mostrar sus mejores galas, pasar tiempo en familia, salir de viaje o ir de fiesta. Las posibilidades para celebrar la Nochevieja son prácticamente infinitas.

Aunque si hay un lugar al que el cine le ha dado especial importancia para dar la bienvenida al año nuevo, ese es Nueva York. En la ciudad que no duerme, se celebra una de las fiestas más conocidas. El Rockefeller se convierte en el centro de todas las miradas y por ello Noemí, una tiktoker española, no se lo quiso perder.

Sin embargo, la fiesta no fue del todo tan bueno como ella hubiera imaginado. Así lo ha contado la joven a través de su perfil de TikTok. Y es que todo comenzó en su habitación del hotel, donde tuvo que comerse las doce frutas con una retransmisión un tanto diferente. Y es que antes de que comenzaran a sonar las campanadas aparecieron anuncios para finalmente descubrir que se trataba de una gala de hace unos años.

Aunque la cosa no quedó ahí. Tras las uvas, decidieron ir un local a cenar. Aunque ni ella ni sus amigos sabían que se trataba de un conocido local que se vende así mismo por sus "actuaciones únicas, salvajes y extravagantes" era realmente lo que ofrecía: "Todo lo que habéis oído, todo es cierto. Nada más llegué a las 12 empezó el show, todo bien, salen unas Drag Queens, empiezan a bailar en plan así, en tanga, todo maravilloso".

Pero, el verdadero plato fuerte comenzó en el segundo número: "Sale un tío como con taparrabos y cuando se da la vuelta pide como una bolsa de plástico. Fue muy asqueroso, iba bailando y cagándose a la vez. O sea, yo siento que yo he visto mundo, pero yo no estaba preparada para eso".

Y es que, se trataba de un evento un tanto escatológico: "Y yo no entiendo ese hombre cómo producía tanta caca. No paraba de salir. ¿Qué se había tomado? Mi cerebro intentaba buscar la manera de que esa caca fuera de mentira".

"Yo me voy a ir a una sesión de terapia para superar lo que vi ayer. Algo tengo que hacer", aseguró la joven para cortar el vídeo, que cuenta ya con más de 310.000 visualizaciones. Y es que, no es de extrañar que la gente haya comentado lo raro que le ha parecido la situación.

"Pero, ¿por qué la gente quiere ir a ver eso?" o "Dios me quedé alucinada", han sido alguno de los comentarios más destacados de la publicación. Lo más llamativo es que The Box, como se llama el local, no permite la entrada de menores de 21 años y el precio mínimo de entada es de 1.200 dólares, unos 1096 euros.