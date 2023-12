Un 'tiktoker' colombiano sale en defensa de la manera en la que se celebra la Navidad en España: "No solo hay fiestas, la gente trabaja"

Cada país tiene una manera diferente de celebrar la Navidad. Ya sea por las tradiciones, la manera de decorar las calles o cuáles son las actividades a celebrar en cada región del mundo. Y es que, mientras que en algunos países solo se celebra el 25 de diciembre, en España, por ejemplo, se mantiene hasta el día de los Reyes Magos, el 6 de enero.

Por ello, Jhon, un tiktoker de origen colombiano, ha querido salir en defensa de las festividades españolas. Así, ante las quejas de algunos de sus compatriotas que segura que en España "no se celebra en condiciones", ha demostrado por qué están equivocados.

"Este vídeo va para todo el mundo que dice que no hay luces ni gente en la calle", comienza a decir en su publicación. "Uno no viene a eso, que aquí sí hay esas cosas, pero la vida no es la misma vida de perdición que hay en el país", ha explicado el joven.

Una cosa que ha querido dejar muy clara es que en España no se siguen las mismas tradiciones que en Colombia, aunque eso pueda llegar a chocarles a alguno: "Por eso mucha gente regresa a su país, porque vienen con la mentalidad de que salen de Colombia y van a llegar a Europa a encontrarse lo mismo que en Colombia"

Según ha explicado, a diferencia de Colombia, en España muchas personas están trabajando y por eso no pueden estar todo el tiempo en la calle: "Por eso el país está así de pobre porque creen que todo el libertinaje. Aquí no se vienen a ver luces de Navidad, que sí las hay, aquí no se viene a andar con pachanguitas en la calle, que también las hay, aquí se viene a trabajar y a tener una mayor calidad de vida".

Finalmente, el usuario de Tiktok ha querido dejar claro que aunque no haya tanta fiesta como en Colombia, las "calles están limpias" y también hay mayor "tranquilidad" para, por ejemplo, "ir a un parque": "Hay una bala perdida o está la gente metiendo vicio o están los ladrones para meterte un tiro por un teléfono".

El vídeo cuenta ya con más de 18.000 'me gusta', pero no tiene comentarios, porque el tiktoker los tiene bloqueados para evitar se llene de mensajes negativos.