Una anciana arrasa en redes al revelar su edad: ¿cuál es el secreto de su felicidad?

Las entrevistas por la calle son uno de los formatos de vídeo que más éxito cosechan en redes sociales. Y es que preguntar a desconocidos acerca de sus opiniones sobre temas de actualidad sigue generando mucha curiosidad entre los usuarios de TikTok, quienes están dispuestos a criticar -o a alabar- las espontáneas respuestas de la gente.

Sin embargo, hay algunos creadores de contenido como Karim Jovian que prefieren recurrir a la sabiduría popular para ir un paso más allá y preguntarles acerca de cuestiones vitalmente trascendentales relacionadas con el propio bagaje personal de los entrevistados.

En uno de sus últimos vídeos, este tiktoker compartió la entrevista que le realizó a una mujer, cuya vida está cargada de sorpresas. Sin ir más lejos, la mujer dejó sin palabras al joven nada más comenzar el vídeo al revelar que tiene 93 años para 94. "Guau. Pensaba que eras mucho más joven. Entre 60 y 70, algo así", reconoce Jovian en este vídeo viral que ya acumula cerca de 10 millones de visualizaciones.

Debido a su avanzada edad, el influencer no puede evitar preguntarle sobre su percepción en torno al paso del tiempo. "Sé que no me queda mucho tiempo, pero eso no me pone triste porque me duelen los pies y otras cosas", explica la mujer en tono de humor. A pesar de que no puede negar que es consciente de que su "condición física va a ir cada vez peor", se sigue mostrando optimista. "Por otro lado, tengo una buena vida, la disfruto", añade.

En lo que respecta a la felicidad, la mujer lo tiene claro: "Sí, soy feliz". La razón de ello radica principalmente en que hace en cada momento lo que quiere hacer. Entre otras cosas, tener la posibilidad de disfrutar de todas las posibilidades que le ofrece el Washington Square Park de Nueva York.

En tal sentido, la anciana explica que para mantener un nivel de felicidad óptimo es preciso mantener la mente muy ocupada en "proyectos". "He estado muy involucrada con mis proyectos personales y con mis amigos", asegura para, acto seguido, lanzar un último consejo a los espectadores. "Encuentra algo que te interese muchísimo, dile a otra gente cuáles son tus objetivos y siéntete a gusto contigo mismo", concluye.