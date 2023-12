El vídeo del cómic sobre 'El Evangelio' lleno de referencias a Marvel y DC: "Doctor Extraño habla con los muertos, Jesucristo también"

En unas épocas tan festivas como lo son la Navidad, no es de extrañar que en muchas casas se regalen libros o cómics. Las novelas gráficas y demás tipo de historias ilustradas suelen ser un regalo estrella que muchos desean encontrarse bajo el árbol.

Las temáticas detrás de estos pueden ser prácticamente infinitas, desde romance, aventura, fantasía, ciencia ficción hasta los archiconocidos superhéroes. Sin embargo, hay quienes buscan algo más especial, y de acuerdo con la festividad cristiana, celebran el nacimiento de Jesucristo con un libro que narra su vida: El Evangelio.

Por eso, desde la cuenta oficial de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, los Universitarios Católicos han tenido una idea, promocionar el cómic de Jesucristo. Para ello, han utilizado a una niña pequeña que explica por qué es mejor leer la Biblia que al Universo Marvel.

"¿Estáis hartos de que todas las pelis sean de superhéroes? Con sus explosiones, disfraces cutres, multiversos..." comienza el vídeo mostrando a la pequeña jugando con figuras de diferentes personajes. Así, asegura que ella tiene el "cómic definitivo" con el "mejor superhéroe del mundo".

"Es este bebé enviado del cielo para salvarnos a todos. No hablo de Superman cuando lo mandan desde Krypton. Me refiero a Jesucristo" explica la niña. Y es que, para ella, él es humilde porque "no va en nave espacial, va en burro" y "se viste con una batamanta como todo el mundo".

Tratar cómics de esa forma sí que es un pecado. pic.twitter.com/Za2X1FrpbR https://t.co/OIzaLu0sEh — Agustín Blanco (@AgusBB99) December 26, 2023

Así, la pequeña compara los poderes de otros superhéroes con los milagros: "Que Doctor Extraño puede hablar con los muertos en el multiverso, pues Jesús también". De hecho, para Jesús los enemigos no son "el doctor Octopus ni Magneto", sino "el mismísimo Diablo".

Ah si, los grandes de la industria del cómic. Marvel, DC y La Biblia https://t.co/LOjVBxPDLa — Demen The Tv (@Dementhetv) December 26, 2023

El vídeo que tenía como intención promocionar la obra ha conseguido todo lo contrario. Y es que tanto cristianos como ateos han coincido en lo mal que está comparar la religión con los cómics. Por una parte, están los que aseguran que es como "decir que la religión es ficción" y los que aseguran que le está faltado "el respeto a los comics".