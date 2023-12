Una estadounidense adopta a un perro ya entrenado, pero no consigue que le haga caso: "Max solo habla en español"

En esta época del año, no son pocos los animales que son adoptados como "regalo" de Navidad. Sin embargo, cuando uno decide llevar una mascota a la casa se debe de tener en cuenta que no son peluches ni juguetes y deben de ser cuidados como cualquier otro miembro de la familia.

Los animales también tienen sentimientos y son seres vivos, por lo que son una responsabilidad que quien quiera cuidar a uno debe de seguir. Por eso, se recomienda que en lugar de comprar, se adopte y así se dé una segunda oportunidad a las mascotas que por diversos motivos ya no pueden estar con sus dueños.

De este modo, Kalee McGee, una tiktoker estadounidense, trajo a su familia a su perro Max. El canino había llegado a un refugio de animales, pero tenía una condición que su nueva dueña no hubiera imaginado. Y es que, aunque ella hable en inglés, su mascota fue entrenada para que respondiera a las órdenes en castellano.

"Esto es superdivertido", comienza a explicar la joven en su vídeo, "adoptamos a un perro hace dos, tres semanas. Tenía cuatro años y desde el refugio no tenían nada de información sobre él. Aun así, es muy mono y amigable. Sabe dar la pata cuando se le ofrece un dulce y que si cojo la correa es porque nos vamos a dar un paseo".

Por ello, Kalee ha asumido que el animal ya fue entrenado. El problema era el idioma. "No sabíamos el porqué, durante semanas, por mucho que le hablásemos, no nos hacía caso. Pero nos dimos cuenta de una cosa: él solo habla español", explica en su vídeo sin poder creérselo.

Así, como se puede ver en el vídeo, si al chiguagua le dice "come", el animal no hace nada, pero si le dice "aquí", Max no duda en acudir a la llamada. A un "sit", solo se queda mirando, pero cuando es "siéntate", rápidamente cumple el mandato.

El vídeo cuenta ya con más de un millón de 'me gusta' y miles de comentarios que aseguran que el "lado bueno" es que la mujer podrá "aprender español gracias a Max". "El perrito: 'Ningún hi, ni ningún hello, este es un programa en español'", recordaba un usuario haciendo una referencia al programa Caso Cerrado.