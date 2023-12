Manolete el Inmigrante, Pepi Nectarina y Juan Only: los divertidos nombres de los personajes de una tienda de juguetes

Papá Noel ya ha dejado los regalos en todas las casas, pero los Reyes Magos aún están en camino. Por ello, los pajes más despistados aún están en la búsqueda de un regalo perfecto para grandes y pequeños. Y es que muchos quieren ser un poco más originales y huir de los típicos calcetines y cheques regalos.

Una originalidad que una tienda de bloques de construcción se ha tomado al pie de la letra. Pixowold, como así se llama, es una empresa online de origen español cuenta con una gran cantidad de personajes conocidos. Sin embargo, sus nombres no se parecen en nada a los que normalmente se conocen, pues, para evitar el copyright, han tirado de ingenio.

Ninguna franquicia conocida se escapa. Si Buzz Lightwear es un astronauta, qué mejor nombre que Pedro Duque, y la pronunciación es parecida al español Han Solo que se convierte en Juan Only, traducción del inglés incluida. Los juegos de palabras y las referencias a las series de donde vienen se han convertido en toda una sensación en X, la red social conocida anteriormente como Twitter.

Existe una página de legos falsos que para evitar problemas de copyright con los personajes que copian, les cambian el nombre y hay algunos que me tiene llorando



Un ejemplo: pic.twitter.com/8J8rWsc5P1 — Karbajo 🍋🐺 (@KarbajoTw) December 24, 2023

"Para evitar problemas de copyright con los personajes que copian, les cambian el nombre y hay algunos que me tiene llorando", escribía un usuario llamado Karbajo. Su tuit se hizo viral a los pocos minutos y actualmente cuenta con casi tres millones de reproducciones. Y es que, junto a sus palabras, compartía alguno de los nombres que más han gustado a los internautas.

Así E.T, el famoso alienígena, pasaba a llamarse Manolete el Inmigrante, el Pokémon tipo planta Bulbasaur es ahora Saladasaurus y los personajes de Spider-Man a través del multiverso Gwen y Miles se convierten en Cuando y Cientos.

"Por favor, esta página no tiene desperdicio", han asegurado la mayoría de los comentarios. Tal fue la afluencia de las visitas el día de Navidad que la página web llegó a caerse por no poder recibir tantas demandas. "No te podemos querer más" aseguró la cuenta oficial de la tienda al ver la gran cantidad de memes que se hicieron sobre sus nombres.