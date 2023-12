La drástica decisión de un tuitero con su árbol de Navidad que las redes han aplaudido

Llega la Navidad y con ella las infinitas decoraciones, pero no siempre todos los habitantes de la casa lo reciben con la misma alegría. El usuario de Twitter @aldemia ha tenido que hacer de intermediario entre su gato y su árbol de Navidad para que reinase la paz durante estas fiestas.

Si hay algo que les gusta a los felinos, es convertir todo lo que encuentran en juguetes. Este año el twittero, antes de quedarse sin árbol de Navidad ha tomado una decisión que se ha viralizado rápidamente en las redes sociales.

"A veces en la vida hay que tomar drásticas decisiones", ha escrito junto a una imagen que ya acumula más de 10.000 me gustas. El chico se ha visto obligado a sacar el árbol de Navidad a la terraza. Esta decisión no ha gustado mucho a su gato, quien ha sido fotografiado observando la decoración desde el otro lado de la ventana.

A veces en la vida hay que tomar decisiones drásticas. pic.twitter.com/F3pggayzcx — ALDEMIAL ➡️ Alejandro de Miguel Álvaro (@aldemial) December 22, 2023

Automáticamente los internautas se han sentido identificados con la situación. "Pues yo no lo he podido poner. He puesto 4 adornos y es imposible. Pero me has dado una idea estupenda", comentaba la usuaria Cristina Leiva, que parece ser que también ha tenido que luchar con su mascota esta Navidad.

Árboles por el suelo, bolas descascarilladas... Otros de los internautas se animaban a compartir imágenes de lo que quedaba de sus adornos navideños después de que sus gatos decidiesen hacerles una remodelación.

No obstante, entre todo el caos, una usuaria compartía un video de su felino tumbado al lado del árbol y, aparentemente, sin ganas de atacarle. De esta forma esperanzaba al resto de dueños, pues aún quedan formas de compatibilizar los bigotes y las garras con los villancicos y las luces.