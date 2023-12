La conversación entre un "conspiranoico" y una investigadora bioquímica en cáncer: "Esto también es comunicación científica"

La ciencia no deja de avanzar intentado que las personas puedan tener una vida mejor. Especialmente los encargados de investigar cómo curar enfermedades o, al menos, cómo poder combatirlas para tener una vida mejor, no dejan de trabajar sin descanso hasta conseguir respuestas.

Sin embargo, este trabajo no es siempre fácil. No solo por la complejidad de los estudios y las pruebas o la falta de recursos económicos a los que muchos se enfrentan, sino por la opinión pública. Cada vez son más las personas que se consideran así mismas "negacionistas" o "conspiranoicas" y se niegan a "creer" en la ciencia.

Por ello, más allá de la investigación, otra de las responsabilidades de los científicos es, en la mayoría de los casos, demostrarle a la sociedad que lo que hacen es cierto y que las teorías conspiranoicas son simplemente eso, teorías. Prueba de ello ha sido la anécdota que Lidia, una biomédica, ha contado a través de su perfil de X, la red social conocida anteriormente como Twitter.

Ayer tuvimos la cena de Navidad del laboratorio. De madrugada, tomé un taxi para volver a casa. El taxista (un chico joven) me dio conversación y me preguntó a qué me dedicaba. "Investigadora biomédica en cáncer", le respondí. Me miró fijamente a través del retrovisor.



Lo que ella no se hubiera imaginado es que el conductor le dijera que era un poco "conspiranoico", por lo que creía que "la cura del cáncer era algo que ya se sabía, pero que se habían cargado a las personas que la habían descubierto". Por ello, "con mucha educación" por parte de los dos, comenzaron a hablar del tema.

Así, Lidia le explicó al joven qué era realmente el cáncer y por qué no existe una cura universal para todo el mundo: "El cáncer no es una única enfermedad, sino el conjunto de muchas". Como cada tipo de cáncer es diferente, también afecta a cada persona de manea distinta, por lo que no existe un medicamento que pueda curar a todo el mundo por igual.

"Pero también le expliqué que en las últimas décadas habíamos conseguido mucho, que el porcentaje de curación era más alto, que la calidad de vida de los pacientes había mejorado mucho y que incluso estábamos consiguiendo cronificar algunos tipos de cáncer", ha asegurado en su perfil.

Llegamos a destino y me apeé del taxi. El chico me dio las gracias por la explicación y yo a él por escuchar con respeto y paciencia.



Así, ambos llegaron a su destino después de mantener una conversación con "respeto y paciencia", donde ella le pudo contar la verdad detrás de su trabajo y él estuvo atento en todo momento. "Esto también es comunicación científica, y es una parte de nuestro trabajo. Y, si he conseguido que una persona se replantee cosas, yo feliz", terminaba su hilo la biomédica