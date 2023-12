Estos son los países que no celebran las navidades: ¿cuáles son sus tradiciones en estas fechas?

La celebración de la Navidad es una tradición arraigada en numerosos países alrededor del mundo, sin embargo, existen naciones donde esta festividad no forma parte de sus tradiciones culturales. A pesar de que más de dos mil millones de personas celebran la Navidad a nivel global, hay países donde esta festividad no es reconocida o no se celebra de manera significativa.

Con más del 90% de los países del mundo celebrando la Navidad de alguna forma, es evidente que esta festividad tiene un alcance global significativo. Sin embargo, existen países con poblaciones que practican religiones diferentes o no tienen tradiciones navideñas arraigadas, lo que lleva a una diversidad cultural en las celebraciones de fin de año a nivel internacional.

Países de mayoría musulmana

La mayoría de los países de mayoría musulmana no celebran la Navidad. Esto se debe a que el Islam es una religión monoteísta que no reconoce la divinidad de Jesucristo. Los musulmanes conmemoran el nacimiento del profeta Mahoma, en una festividad llamada mawlid o milad. Algunos de los países de mayoría musulmana que no celebran la Navidad son:

Arabia Saudita

Irán

Irak

Pakistán

Indonesia

Argelia

Países de mayoría judía

La Navidad también es una fiesta cristiana, y, por lo tanto, no es celebrada por los judíos. La mayoría de los países de mayoría judía, como Israel, no celebran la Navidad, ya que para su ideología Jesucristo no representa a Dios. En cambio, celebran la fiesta Hanukkah, que dura ocho días y no tiene fechas fijas.

Países de mayoría budista

En los países de mayoría budista, la Navidad no es una fiesta importante y esta festividad no tiene carácter oficial. Algunos de los países de mayoría budista que no celebran la Navidad son:

China

Japón

Corea del Sur

Tailandia

Vietnam

Países de mayoría hindú

En los países de mayoría hindú, la Navidad tampoco es una fiesta oficial, aunque en el hinduismo sí aceptan que Jesucristo sea una representación de Dios. Algunos de los países de mayoría hindú que no celebran la Navidad son:

India

Nepal

Sri Lanka

Bangladesh

Aunque la Navidad es una fiesta importante para los cristianos, hay muchos países que no la celebran por razones religiosas, culturales o históricas.