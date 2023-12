La surrealista justificación por la que el dueño de un piso tardó más de 11 años en contestar a un mensaje: "Estaba de entierro"

Encontrar una casa no es tarea fácil. Especialmente por el aumento de los precios de los alquileres en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga. Además, sumado a la alta demanda y la gran lista de requisitos que piden para poder entrar, no es de extrañar que muchas peticiones no se tengan en cuenta.

Eso es lo que un usuario de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, había pensado. Y es que, como así ha explicado en su perfil, Miguel Ángel mandó una petición para ver un piso hace ya casi doce años, pero nunca obtuvo respuesta.

Un caso que dio por perdido, pero que ahora ha vuelto a él con un sorprendente mensaje. Cuando ya menos se lo esperaba, el dueño de la vivienda le ha contestado explicando el motivo por el que no llegó a hacerlo en su día.

Hoy despues de este 11 años me ha llegado respuesta de un propietario de una vivienda en alquiler en Madrid. Me parece divertido compartirlo. Se le hizo largo el finde. Tambien me sorprende en ese periodo que se haya casi duplicado el precio de la casa. @elzulista @idealista pic.twitter.com/lCn5ClChcc — Miguel Angel (@Mcolmenar27) December 18, 2023

"Hoy después de este 11 años me ha llegado respuesta de un propietario de una vivienda en alquiler en Madrid. Me parece divertido compartirlo", comienza a decir el usuario en su perfil adjuntando una foto de la conversación en la que se puede ver que envió el mensaje el 17 de febrero de 2012.

"Hola, somos una pareja de 30 y 32 años interesados en ver el piso. Con trabajo desde hace ocho años. Un saludo", se lee en el mensaje. Ahora, a finales de 2023, el dueño ha recuperado la conversación: "Llámame por teléfono mejor. He estado fuera el fin de semana de entierro y no he visto nada hasta ahora. Me comunico mejor por teléfono, con los mensajes soy muy dejado y los miro de vez en cuando. Un saludo y disculpa por no contestar antes".

Ante la respuesta, el tuitero ha cerrado con ironía asegurando que "se le hizo largo el finde". Además, deja una dura reflexión sobre el precio del alquiler, y es que de los 675 euros que pedía en su primer momento, ahora el anuncio está a 1.2000: "También me sorprende en ese periodo que se haya casi duplicado el precio de la casa".

La publicación cuenta ya con casi 131.000 reproducciones, por lo que no es de extrañar que se haya llenado de todo tipo de comentarios. Desde los que le dan ideas para responderle a los que se sorprenden de la "terrorífica descripción" del precio del alquiler en Madrid: "Ojalá contestarle en 2034: 'Perdona, estaba un poco liado estos días'".