'Lady Galerías', la mujer viral por atacar a una 'influencer' en un espectáculo infantil: "Me pegó y me intentó quitar el móvil"

La creadora de contenido Mariel CR con 100.000 seguidores en TikTok se ha hecho viral después de denunciar el trato racista que recibió en el festival de patinaje de Navidad de su hija.

En su perfil, publicó una serie recopilaciones de vídeos en los que se ve a una mujer en la plaza Galerías, de la ciudad mexicana de Mérida, en Yucatán, peleándose con los asistentes para guardar más sitios.

"Vine desde las dos de la tarde a guardar", comenta muy enfadada y amenazante en uno de los primeros vídeos publicados en TikTok, que han dado las vueltas a las redes sociales.

Así nació LadyGalerias pic.twitter.com/11TfbsUe7F — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 18, 2023

Ahí, los primeros comentarios apodaron a la señora "Lady Galerías" y pidieron a la creadora de contenido que diera todos los detalles del altercado. Según reveló, la llamó "pinche guacha" cuando vio que se había sentado en los asientos que ella había reservado con un sombrero.

"Guacha es una forma que los Yucatecos usan para referirse a los chilenos de forma despectiva", ha explicado Mariel, enfadada por la actitud de la señora: "Me estuvo gritando, me azotó la bolsa en las piernas y me dijo que su madre venía en silla de ruedas".

La señora quería cinco sitios en total y, por eso, no solo grito a la influencer, sino que también amenazó a una niña pequeña que había al lado.

Entonces, cuando vio que no podía recuperar sus asientos, empezó a agredir a la influencer. Además de intentar quitarle el móvil y asegurar que le taparía la vista todo el espectáculo, gritó a todo el mundo que "no sabían quién era ella" y que "cómo se atrevían a quitarle el sitio".

Finalmente, cuando los organizadores del evento llaman a seguridad, 'Lady Galerías' finge que se pega a sí misma para asegurar que ha sido agredida.

Unas impactantes imágenes que, menos mal, quedaron grabados en cámara, ya que los agentes de seguridad no hicieron nada y la señora siguió arremetiendo contra Mariel.

"Si quieres, lo arreglamos a fuera", se escucha en otro vídeo. "Eres fea y eso te duele", comenta más adelante. Según Mariel, su enfado duró hasta que llegaron más personas a sentarse y paró. No obstante, tuvo que ver el espectáculo sentada a su lado.