Una profesora rompe a llorar al leer en voz alta los deseos de Navidad de sus alumnos: "Necesito ayudarlos"

Cuando se acerca la Navidad, uno de los momentos más especiales para los más pequeños de la casa llega en el momento de escribir su carta, ya sea a Papá Noel o a los Reyes Magos, en la que les piden algunos de los regalos que más ilusión les haría recibir.

Sin embargo, hay miles de niños que, a pesar de que han tratado de ser buenos a lo largo del año, no corren la suerte que el resto de poder disfrutar de las cosas que deseaban. Y es que, las dificultades económicas que, día a día, deben afrontar muchas familias para llegar a fin de mes provoca que muchos infantes no puedan recibir ningún regalo en una época tan señalada -y mágica- como las fiestas navideñas.

Ante esta cruda realidad, son muchas personas que no pueden evitar derrumbarse, como en el caso de la usuaria de TikTok @attagirlguy. "Voy a intentar contar esto sin ponerme sensible", comenta esta profesora de un colegio estadounidense que, en el vídeo que ha subido a la plataforma, se ha propuesto mostrar algunos de los deseos de Navidad de sus alumnos, algunos de ellos provenientes de hogares más humildes.

"Trabajo en una escuela donde tienen un programa de lista de deseos y simplemente enviaron la hoja de cálculo con la lista de deseos de los niños", explica esta mujer, señalando que estos debían explicar "por qué es importante para ellos" que se cumplan. "El hecho de que hayan pedido estas cosas es...", expresa la profesora, al borde del llanto.

Acto, seguido, la mujer procede a leer en voz alta algunas de las peticiones de sus alumnos. "Mi único deseo es que los deseos de los otros niños se cumplan", "Unas zapatillas para proteger mis pies del frío", "Una guitarra porque es lo que me hace feliz", son algunos de estos deseos. A medida que lee cada uno de ellos, el rostro de la profesora comienza a cubrirse de lágrimas.

"Una bolsa de Takis para no tener hambre", "Que mi hermana sea feliz en su cumpleaños", "Una bufanda del Manchester City" o "Un juego de Littlest Pet Shop, porque nunca me dejaron jugar con Little Pet Shops", son otros de los tiernos y genuinos mensajes. De pronto, se detiene, visiblemente emocionada -"Necesito ayudarlos"-, para instar a su vez a los usuarios que estén viendo este vídeo viral a que se animen a ayudar a los pequeños a cumplir sus sueños.