El vídeo viral del hombre con alzhéimer al que los pasajeros de un avión intentaron calmar en realidad estaba preparado

Hace apenas un día se hacía viral un vídeo en redes sociales en el que un hombre con alzhéimer comenzaba a asustarse en pleno vuelo. El viajero, sin saber dónde estaba, comenzaba a ponerse nervioso mientras pedía que alguien le indicara cómo podía bajarse. Sin embargo, su mujer, que había ido al baño, conseguía calmarle cantando You Are My Sunshine.

En la emotiva publicación, al ver cómo la mujer conseguía tranquilizar a su marido, rápidamente todos los pasajeros comenzaron a entonar la canción hasta que el hombre conseguía volver a sentarse mientras daba las gracias.

Con más de 15 millones de visualizaciones, no fueron pocos los medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia. Sin embargo, tras este bonito momento de empatía, lo cierto es que se esconde el trabajo de varios actores. Y es que todo se trataba de una farsa.

Se ha hecho viral un vídeo donde los pasajeros de un avión cantan al unísono para tranquilizar a un hombre que tiene supuestamente alzheimer y estaba desorientado. No es real.

Las imágenes son de una creadora de contenidos virales. Tiene vídeos en el mismo 'avión' en el que le… pic.twitter.com/lqeOfn5G4G — Niporwifi © (@niporwifi) December 12, 2023

Así lo ha compartido el usuario niporwifi de X, la red social conocida anteriormente como Twitter: "Se ha hecho viral un vídeo donde los pasajeros de un avión cantan al unísono para tranquilizar a un hombre que tiene supuestamente alzhéimer y estaba desorientado. No es real".

Todo se trata de una serie de vídeos creados por Taylor Watson, una creadora de contenidos dedicada a crear "momentos inspiradores". Así lo ha explicado el usuario: "Tiene vídeos en el mismo 'avión' en el que le dicen a un niño que está libre de cáncer, o en otra situación un soldado da una sorpresa a su novia por Navidad".

Al descubrir que todo se trata de una simple actuación, no han sido pocos los usuarios que se han cabreado. "Me da mucha rabia que hagan estos vídeos, no encuentro el sentido de jugar a ser viral con enfermedades o situaciones chungas. No tienen moralidad ni humanidad", comentaba una usuaria.

Aunque hay quien destaca que, si bien este vídeo es falso, la situación sí que se puede llegar a dar: "Un caso así puede pasar, a mí me pasó hace más de 10 años. En un vuelo España- Holanda, una señora al lado mío empezó a hablar conmigo, creía que iba en un bus, que se le había pasado la parada, incluso se levantó para, según ella, avisar al 'chófer'. Me extrañó que viajara sola".