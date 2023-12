Una joven andaluza señala el elemento de las casas que pasa desapercibido en Madrid: "No lo valoran"

No solo hay que viajar a otro país para descubrir las singularidades del lugar donde se vive. Y es que, a veces, solo hace falta moverse dentro de la propia región para conocer como lo que para unos es un elemento fundamental, para otros pasa completamente desapercibido.

Prueba de ello ha sido el vídeo de la tiktoker andaluza Minisami. La joven, de Sevilla, se encuentra en Madrid viviendo. Por ello, hay muchas cosas que para ella se dicen de manera diferente, como por ejemplo el escalón de la entrada de la casa.

"Cosas que en Andalucía son importantes y que en Madrid ignoran", comienza a explicar la joven. Como así ha explicado, "el sardiné" es un elemento esencial de cualquier hogar. "El escaloncito de la puerta", aclara para quienes nunca hayan oído ese nombre

"En Madrid nadie sabe qué es el sardiné, no le dan importancia y en verdad es algo como supermítico", destaca muy sorprendida porque nadie lo conoce. "Nosotros en Andalucía te decía tu madre: 'Niña, ¿dónde vas?'. Y tú le decías: 'Mamá, me voy a sentar en el sardiné'. Y sabía lo que era el sardiné", ha asegurado.

Y es que, ella misma ha explicado que lo que más le sorprende es que para los madrileños, este elemento no tiene importancia alguna: "Pues aquí en Madrid tú dices: 'Tiene no sé qué en el sardiné'. Y te dicen: '¿qué dices?'. Y les tienes que explicar: 'El escalón este, es un elemento de la casa'. Y ellos: 'Ah, tiene un escalón. Sí, tiene un escalón. No lo valoran".

Sin embargo, aunque para ella es obvio que todos los andaluces lo llaman igual, lo cierto es que en comentarios ha estallado toda una discusión. No son pocos los usuarios que aseguran que ellos "no han oído ese nombre en su vida" y explican cómo lo llaman ellos. Entre los más destacados están "poyete", "escalón" o "tranco", aunque hay muchas otras maneras de llamarlo dependiendo de la provincia.