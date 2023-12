Un pianista deja una carta a sus vecinos y conmueve las redes: "No hay nada más triste que no te escuchen"

La mayor parte de las quejas en los bloques de vecinos suelen ser por el ruido, y una de las maneras de comunicar ese descontento es a través de carteles en el ascensor o la puerta, práctica que cada vez se está extendiendo más.

En pocos casos son los propios responsables de ese ruido quienes fijan letreros pidiendo disculpas, no obstante, un pianista ha llamado la atención de los usuarios de Twitter por el aviso que ha escrito a sus vecinos en relación con el sonido del piano.

Uno de los vecinos había tocado su puerta para comentarle de forma "muy amable" que no podía soportar más el ruido de su instrumento, ante lo que el pianista se quedó sorprendido porque cuando alquiló el local le dijeron que no se escucharía nada.

"Soy el pianista que lleva algo más de dos años molestándoles sin yo saberlo", comienza la misiva. "Prometo que pensé que no se oía. A veces hubiese querido que escuchasen las piezas que toco, pura vanidad, pensando que nadie me escuchaba nunca. No hay anda más triste que no te escuchen", continúa.

De esta forma, el músico ha querido pedir disculpas a todos los vecinos que han podido verse afectados por el sonido de su piano, asegurando que no volvería a poner el "bafle, que es lo que más molesta". Además, aunque ha indicado que debe seguir practicando porque es concertista, les ha garantizado que respetará unos horarios.

"Desde las 21:00 horas no tocaré ni siquiera el piano. Los sábados, domingos y festivos no empezaré a tocar hasta las 11:00, salvo que no me dé cuenta del día, que me ocurre a veces, y me lo pueden hacer saber", ha apuntado.

Con todo, el pianista insiste en su carta diciendo que intentará tener "más cuidado". "No duden en decirme si puedo hacer algo más o cualquier cosa que siempre les atenderé con absoluta educación y empatía", añade.

Para concluir, invita a todos los vecinos que lo deseen a asistir a su local para escucharle tocar: "Si en algún momento quieren escuchar mejor, pueden pasar que hay muchos asientos cómodos para sentarse un rato y escuchar música en directo. Traigan cervezas".

Ante sus palabras, cientos de usuarios de Twitter se han mostrado predispuestos a compartir pared con él. "Vecinos así quisiera yo y no los que te ponen el reguetón y la lavadora a todo trapo", ha comentado uno. "Ojalá todos los ruidos que oigo en mi edificio sean los de un pianista profesional", ha señalado otro.