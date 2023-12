"Hay más peces en el mar": el nuevo 'trend' de TikTok con el que las jóvenes muestran los intentos más desastrosos de ligar con ellas

Hay miles de maneras diferentes para ligar. Hay quien prefiere ser más romántico, quien tira de humor o quien se hace el interesante para llamar la atención de la persona en la que está interesado. Métodos, al igual que personas, hay millones.

Sin embargo, no todos tienen suerte, y sus intentos por conseguir al amor de sus vidas se acaba convirtiendo en una anécdota de lo más graciosa para otros. Prueba de ello está siendo el nuevo trend de TikTok en el que las jóvenes enseñan las peores maneras en las que chicos han intentado ligar con ellas.

"Hay más peces en el mar", con esa frase empienza todas a mostrar conversaciones que han tenido en redes sociales, especialmente en Instagram. Tapando la identidad de los pretendientes, todas ellas comparten los momentos de más "vergüenza ajena" que han experimentado.

"Me flipas. Te lo diré, me flipan esos put... labios" o "te lo voy a dejar como un pentagrama, 'relamido'" son alguno de los torpes intentos con los que varios jóvenes han intentado ligar. Aunque otros son mucho más caballerosos y prefieren avasallar con piropos: "Acabo de ver tu historia y he pensado 'vaya chica más guapa ahí'".

Cada video cuenta con miles de visitas y es que, mientras ellas no paran de reírse para asegurar que a ellas les "pasa lo mismo", ellos intentan defenderse asegurando que "no todos" son así. El debate sobre cómo ligar está abierto.