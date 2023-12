Critican a un 'tiktoker' y a su madre tras intentar regalarle un café a una mujer de la calle: "Te ha rechazado una vagabunda"

Ya estamos en el mes de diciembre, y si hay algo que caracterice al último mes del año, eso es la Navidad. La época festiva está repleta de decoraciones, reuniones con la familia y actos de generosidad. A punto de despedir 2023, no es de extrañar que muchos quieran finalizarlo con sus mejores intenciones.

Prueba de ello ha sido la acción que Alberto ha compartido en su cuenta de TikTok. En uno de sus últimos vídeos se puede ver como su madre no duda en regalarle a una mujer que vive en la calle un café caliente."Mi madre tiene complejo de Lady Di y le va a comprar café a una de las 'homeless' más famosas de Barcelona", comienza a decir el joven,

Así, como se puede ver en la publicación, el joven graba a su madre, café en mano, a punto de hacer su acto de bondad. "Buenos días, le traigo un cafelito caliente", se puede escuchar a la mujer ofrecerle, aunque ella no lo quiere, porque se ha tomado ya uno. Lo que sí acepta son unos plátanos y un cruasán.

La poca vergüenz4 que tiene la gente, de verdad que me quedo tieso…. pic.twitter.com/1aex1dnOWd — miguelcema ❄️ (@miguelcema) December 3, 2023

"Se lo ha rechazado, se lo ha rechazado", comienza a reírse Alberto al ver la "operación fallida" de su madre. "¿Qué opinas al haber sido rechazada por una vagabunda?", le pregunta con tono de cachondeo. A lo que ella responde: "Nada, porque me lo tomo yo. Peor para ella, no hay mal que por bien no venga. Me lo tomo yo".

Ante la actitud burlesca del joven y el hecho de que "haya grabado todo", no han sido pocos los que han criticado la "poca vergüenza" que tiene. De hecho, tantos han sido los comentarios sobre la actuación que se ha puesto la cuenta de TikTok privada. Sin embargo, antes de que eso pasase se ha compartido en X, la red social conocida anteriormente como Twitter, donde muchos se han quedado "tiesos" por la actitud clasista de "los pijos": "Solo son generosos si hay una cámara delante".