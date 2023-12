Un restaurante de Japón ofrece 'tortas' a dos euros...pero no son de comida

Japón es uno de los países más con una cultura más llamativa. Y es que, la tradición más antigua y la invención más reciente conviven prácticamente de la mano. Aunque, si por algo también es conocido el país del sol naciente, es por las locuras que en este ocurren.

Prueba de ello se encuentra en Nagoya, donde un restaurante ofrece por 300 yenes, lo que al cambio son dos euros, un plato estrella que poco tiene que ver con la comida. En el Shachihokoya lo que más se piden son las bofetadas de la mujer de Nagoya.

El plato, que consiste en que una de las camareras pegue al cliente, no es nuevo, pero sí que se ha hecho viral gracias a las redes sociales. El local lleva abierto desde 2012 y gracias a lo singular de su carta de pedidos, no ha perdido popularidad en sus once años de vida.

El vídeo, publicado en X, la red social conocida anteriormente como Twitter, cuenta ya con más de siete millones de reproducciones que siguen aumentando a cada minuto. Por ello, no es de extrañar que se encuentren comentarios de todo tipo, aunque el que más ha destacado ha sido el del propio restaurante.

A través de su cuenta de X, el Shachihokoya ya explicado que ya no se "sirve" este plato: "No esperábamos que un video antiguo se hiciera viral, pero ya no servimos bofetadas. Lo sentimos mucho, pero por favor tenedlo en cuenta si queréis venir a visitarnos".