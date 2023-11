Botellas de ¿brujas?: la misteriosa aparición de frascos en el mar que algunos investigadores no se atreven a abrir

En las costas del Golfo de México está apareciendo unas misteriosas botellas. Todavía no se sabe el origen de este extraño suceso ni que hay detrás de él, pero no son pocos los investigadores que han asegurado que, de encontrarlas, lo mejor es no abrirlas.

Hay todo tipo de teorías con las que investigadores, bañistas e interesados en las supersticiones intentan explicar qué son las "botellas de brujas", unos frascos que aseguran "encerrar espíritus malévolos". Según ha explicado el investigador Jace Tunnell, estos frascos comenzaron a aparecer en 2017 y, hasta la fecha, ya son ocho los que han conseguido.

Todos ellos guardan las mismas características y han sido encontrados en el mismo tramo de 60 millas (96.5 km) de playa cerca de Corpus Christi, Texas. Por ello, un equipo de la unidad del Instituto Harte para Estudios del Golfo de México se ha trasladado a la zona.

La mayoría de estos misteriosos artefactos llevan un largo periodo de tiempo en el mar, como así lo ha explicado Tunnel: "Los percebes que se han agrupado en el vidrio verde indican que la botella ha estado flotando durante bastante tiempo".

"No me dan escalofríos, pero tampoco voy a abrirlas", ha explicado el investigador a Fox News Digital cuando le preguntaron si cree en los rumores que han despertado las botellas. Pero, del mismo modo, prefiere no arriesgarse, por lo que pueda suceder: "Quiero decir, se supone que tienen hechizos y cosas en ellos, ¿por qué correr el riesgo?".

Este tipo de botellas, las "botellas de brujas", se habían visto anteriormente en Reino Unido, pero no en EE UU. Normalmente, suelen estar llenas de todo tipo de objetos, dependiendo de la utilidad para las que estaban diseñadas. Desde pelo, hierbas a plantas locales, uñas o incluso fluidos corporales se ha podido encontrar en su interior.

"En los siglos XVI y XVII existía una fuerte creencia en las brujas y en su capacidad para causar enfermedades mediante hechizos", ha explicado la Oficina de Ciencia y Sociedad de la Universidad McGill. Aunque lo cierto es que este tipo de artefactos se solía encontrar enterradas bajo tierra o escondidas entre los muros de las casas más antiguas.

Sin embargo, como ha explicado, lo que probablemente pasara es que, o bien las tiraran al mar directamente o acabaran en el cauce de algún río que las llevara a morir al mar: "Muchas de las cosas que encontramos, aunque estén tierra adentro, llegan al curso de agua más cercano si llueve. ¿Adónde van a parar? Al océano".