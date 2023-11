Una joven cuenta intimidades en español a su abuela en Alemania pensando que no la entienden y acaba muerta de la vergüenza

Una joven uruguaya llamada Emilia Ascheri, creadora de contenido en TikTok ha contado un tierra trágame que le ocurrió recientemente en Alemania, cuando dió por sentado que nadie entendía el español y sí.

"Empecé a hablar de las intimidades de mi vagina, pensando que nadie me entendía y resulta que hablaban español", resumía la joven sobre lo acontecido en la recepción de un hotel en el que se alojó.

"Fui a un hostel y di por hecho que la recepcionista era asiática, hablamos en inglés y ella atendía y la escuchaba a hablar en chino, alemán, francés...", cuenta la uruguaya, que había hecho el check-in como de costumbre.

"En ese mismo lugar había mesitas para sentarse y me llamó mi abuela y le empecé a contar que tenía infección de c... algo que me pasa mucho cuando me voy de viaje", explicaba con todo tipo de sinónimos y eufemismos la joven.

"Con mi abuela hablo de todo, ella sabe más de mí que cualquier persona de este mundo", por lo que le contó a su abuela el problema con todo lujo de detalles, como "me sale esto, me arde esto...", ademá de "sensaciones, aromas...".

Y todo eso con un tono de voz elevado, relajado, como el que cualquiera emplearía en la intimidad, pensando que nadie sabía de qué estaba hablando, pero no era así.

"Terminé la conversación con mi abuela y la recepcionista levantó la mirada y me preguntó '¿sos argentina?, así con ese acento'", contaba la joven, que se quedó petrificada mientras asumía las consecuencias de que la recepcionista fuera hispanohablante.

"No entiendo, porque vio mi pasaporte, vio de donde soy, se ve que a la tipa le interesaba, haciéndose el día", elucubraba Emiliana, que además contaba que la recepcionista se implicó mucho con su problema.

"Me empezó a dar consejos para mi vagina y a partir de ahí aprendí a no dar por hecho que la gente no habla español. Ahora todo el hostel sabe que tengo infección", se lamentaba la uruguaya.

"Cuando me fui del hostel me dijo 'que se mejore aquella'", contaba como final para el caso que la avergonzó.